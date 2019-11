Nagrada Ivica Vrkić za najbolji singl u 2019. godini koja je posvećena prerano preminulom novinaru i glazbenom uredniku Radio Rijeke, bend godine, album godine, najperspektivniji mladi riječki bend, najbolji T-shirt art, najbolji album art cover, najbolji spot te »TuRiranje« – nagrada za koncertno najaktivniji bend u 2019. godini.

Kategorije su to nagrada koje će biti dodijeljene tijekom ovogodišnjeg Ri Rock Festivala koji je još prošle godine doživio transformaciju i »porinuo svoj novonastali jedrenjak u svježe glazbene vode«, kažu organizatori.

Dva vikenda, dvije lokacije

Festival će biti održan tijekom dva vikenda, 6. i 7. prosinca u OKC-u Palach, te 13. i 14. prosinca u Pogonu kulture i OKC-u Palach.

– Ovogodišnje 41. izdanje festivala nastavit će putovanje po tom istom obzoru i kroz dva adventska vikenda u prosincu Riječanima i njihovim gostima prirediti izuzetno bogat glazbeni program, kažu.

Dodjela nagrada Ri Rock Kipić bit će održana drugog dana festivala, u subotu 7. prosinca. Nominirani u kategorijama bit će glazbenici koji su se prema mišljenju Udruge Ri Rock u protekloj godini istaknuli svojim trudom i radom na sceni, a pobjednike svake kategorije birat će stručni žiri sastavljen od relevantnih stručnjaka, riječkih glazbenika, organizatora koncerata, medijskih predstavnika i članova Udruge Ri Rock. Stručni žiri čine Željko Pendić iz Distune Promotiona, poznati riječki glazbenik Vlado Simcich Vava, Andrej Vučinić Škot, organizator Empeduja Punk Festa, Jovanka Tubin Josie, voditeljica riječke glazbene oaze Dallas Music Shopa, Sara Ivelja s Radio Korza, Velid Đekić, vrsni poznavatelj riječke rock scene, Branimir Herceg, glazbeni urednik Radija Rijeke, Miran Milić iz Studija Palach, te dvoje članova udruge Ri Rock.

Alternativni festival

Najbitnija novost je da se na festivalu od ove godine mogu predstaviti glazbenici i bendovi iz cijele Hrvatske.

– Pramac festivala okrećemo širem spektru glazbenika, tako će »demo festival« prijeći u »alternativni festival« što će dodatno obogatiti koncept i na taj način pružiti veću i bolju podršku glazbenicima scene koju ovaj festival predstavlja. Od ove godine prvi su se puta na festival mogli prijaviti bendovi iz cijele Hrvatske, pa će tako svoju priliku za nastup pred širom publikom dobiti šest bendova s područja Primorsko-goranske i Istarske županije te još dva benda s područja cijele države. Festival će mladim snagama, a to su: Hand of Apollo, Dream Pocket, Pokle, Wuna, Rašpa, Grampa i Detmeć, omogućiti da se predstave u OKC-u Palach i zasviraju uz velika imena regionalne glazbene scene u petak, 6. prosinca kada će im se na pozornici pridružiti srpski punkeri Goblini i punk band Alergija iz Zadra, ili subotu 14. prosinca uz srpski punk rock sastav Six Pack i varaždinsko-koprivnički One Step Away, javljaju iz Ri Rocka.

Završne večeri

U sklopu dodjele posjetitelji će imati priliku uživati i u nastupima prošlogodišnjih dobitnika. Na pozornicu će stati Krešo i Kisele Kiše, The Black Room i The Siids, a kao gosti će im se pridružiti i My Buddy Moose. Večer će završiti velikim koncertom osječkog rap dvojca Krankšvester.

Završne večeri koje će se održati u Pogonu kulture 13. i 14. prosinca proći će uz gostovanja poznatih imena hrvatske scene i nastupe ovogodišnjih pobjednika tri glavne kategorije nagrade Ri Rock Kipić. U petak 13. prosinca će nastupiti dobitnici nagrada u kategorijama Najperspektivniji mladi riječki bend i Album godine uz bendove Sexymotherfuckers i Psihomodo pop. Posljednje večeri u Pogonu nastupit će pobjednici u kategoriji Najbolji bend 2019. godine, legendarna Zdenka Kovačiček uz prateći bend Greenhouse blues i Edo Maajka and Band.

Iste će se večeri u nešto kasnijim satima za ljubitelje žestokih nota u OKC-u Palach održati službeni after party i koncert još nekoliko odabranih mladih bendova – Urar, Miscreation i Gilmea, kojima će se pridružiti i Six Pack i One Step Away.

Ulaznice u prodaji

Ulaznice je moguće kupiti putem sustava Entrio i na prodajnim mjestima Entrija. Cijena festivalske ulaznice iznositi će 230 kuna u pretprodaji i 250 kuna na dan. Cijena ulaznice za petak 7. prosinca je 50 kuna u pretprodaji, odnosno 70 kuna na dan. Cijene ulaznice za subotu 7. prosinca i Palach iznose 60, odnosno 80 kuna. Za koncert u petak 13. prosinca u Pogonu kulture treba izdvojiti 70, odnosno 90 kuna, ista je cijena ulaznica i za program subote u Pogonu. Cijena ulaznice za koncert u subotu 14. prosinca u Palachu je 40, odnosno 60 kuna.

Rock kipići

Ri Rock kipiće izradit će Igor Zenko koji već dvanaest godina u »3. maju« radi kao zavarivač i samohrani je otac. Zenko stoji iza Facebook stranice »Kreativno poduzeće Stečaj d.d.« koja prikazuje jedinstvene proizvode od željeza nastale kao odraz trenutne situacije nekad velikog europskog brodogradilišta.

RASPORED

Petak 6.12. OKC Palach

Hand of Apollo, Dream Pocket, Pokle, Wuna, Rašpa, Grampa, Detmeć + Goblini, Alergija

Subota 7.12. OKC Palach

Ri Rock Kipić – Krešo i Kisele Kiše, The Black Room, The Siids, My Buddy Moose, Krankšvester

Petak 13.12. Pogon kulture

Najperspektivniji mladi riječki demo bend, album godine, Sexymotherfuckers, Psihomodo pop

Subota 14.12. Pogon kulture

Najbolji bend 2019. godine, Zdenka Kovačiček & Greenhouse blues band, Edo Maajka and Band

Subota 14.12 OKC Palach

Mladi bendovi: Urar, Gilmea, Miscreation + Six Pack, One Step Away

STRUČNI ŽIRI

Stručni žiri čine Željko Pendić, Vlado Simcich Vava, Andrej Vučinić Škot, Jovanka Tubin Josie, Sara Ivelja, Velid Đekić, Branimir Herceg, Miran Milić te dvoje članova Udruge Ri Rock

