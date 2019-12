Ri Rock praši i dalje! Dodjela nagrada – Ri Rock Kipića bila je lajtmotiv druge večeri 41. Ri Rock festivala.

Nagrade su dodijeljene u osam kategorija – kao izvođača godine stručni žiri odabrao je bend Old Night, album godine je »Črne besede va kastafskih šuma« čakavskih metalaca Po’ Metra Crijeva, a kao najperspektivniji novi izvođač odabran je White on White. Nagrada Ivica Vrkić za najbolji singl u 2019. godini, koja je posvećena prerano preminulom novinaru i glazbenom uredniku Radio Rijeke, otišla je u ruke dvojcu The Siids za pjesmu »Beats Running Down« koja je dobila nagradu i za najbolji videospot. Najbolji dizajn omota albuma ima bend Mamut, autora Morena Matkovića (Dark Indigo Art), a najbolji dizajn majica u 2019. pripao je bendu Kryn i dizajneru Vastness Inside. Nagradu »Turiranje« za koncertno najaktivnijeg izvođača dobili su Grapevine Babies.

Nagrade su uz posebne goste za pojedine nagrade podijelili Jelena Martinčić i Vinko Golembiowski, predsjednica i dopredsjednik Udruge Ri Rock. Dobitnici triju glavnih nagrada za izvođača, album i novog izvođača nastupit će ovog petka i subote u Pogonu kulture te se u petak pridružiti Sexymotherfuckersima i Psihomodo Popu, a u subotu Zdenki Kovačiček i Edi Maajci s bendom.

Velika čast

Dojmove nakon osvojene glavne nagrade podijelili su s nama Nikola Jovanović i Luka Petrović iz riječkog doom metal benda Old Night.

– Stvarno smo počašćeni što smo dobili glavnu nagradu. Bili smo nominirani u šest od osam kategorija i već to nam je bila velika čast – što smo u društvu s tako dobrim bendovima iz našega kraja. Računali smo možda da ćemo dobiti nagradu za najbolji videospot (za pjesmu »Elder«) i htio bih zahvaliti Kristini Barišić koja je redateljica svih naših spotova i koja je stvarno napravila vrhunski posao, rekao je Luka.

Old Night su najavili koncert u Pogonu kulture ovog tjedna.

– Promijenit ćemo našu klasičnu set-listu koju sviramo već neko vrijeme, zato što ćemo se vjerojatno predstaviti publici koja nije navikla na metal, a ni na nas. Probrat ćemo neke pjesme koje će, nadamo se, zainteresirati ljude koji još nisu čuli za nas da nas nastave slušati, rekli su Nikola i Luka.

Hrvoje Karabajić iz Po’ Metra Crijeva također je prokomentirao nagradu.

– Zadovoljni smo nagradom, ali je iskreno nismo očekivali. Ovo je zapravo reizdanje albuma iz 2003. godine, s bonus pjesmama i očito je album sazrio u proteklih 16 godina (smijeh). Ove godine konkurencija je stvarno jaka, u svim nagradama, i hvala žiriju što su nas izabrali, kazao je Hrvoje.

Riječki kantautor Marko Rogić, umjetničkog imena White on White, dobio je nagradu za najperspektivnijeg novog izvođača.

– Iskreno nisam to očekivao, zbog nekih objektivnih stvari. Ja sam zakoračio u četrdesetu i kad me netko nazove novom nadom mogu reći samo hvala za nominaciju, a još više za nagradu. Da je bilo tko drugi nominirani dobio nagradu, bilo bi isto zasluženo. Meni i ljudima koji mi se pridruže za svirke uživo, bit će lijepo u Pogonu kulture u društvu drugih dobitnika, iako ja sve koje su nominirani smatram pobjednicima.

Mislim da se ponovno stvorio zamašnjak dobre glazbe u Rijeci, stvarno sam oduševljen i zahvaljujem žiriju i Ri Rocku na 41. izdanju festivala, rekao je.

Vrijedne nagrade

Dvojac The Siids koji čine Stanislav Grdaković i Darko Terlević, zahvalio je žiriju na nagradama te Ri Rocku što su se sjetili Ivice Vrkiće i na ovaj način napravili posvetu njegovom radu.

Ri Rock kipiće od željeza izradio je Igor Zenko koji već dvanaest godina radi kao zavarivač u 3. maju i samohrani je otac. Osim kipića, dobitnici triju glavnih nagrada dobili su koncert u klubu Art of Music u Ilirskoj Bistrici, bon za kupnju opreme u Art Of Music Shopu, mjesec dana besplatnih probi u Studiju Music Box (Ri Rock) Udruge Ri Rock i druge nagrade, a najbolji singl »Beats Running Down« najmanje će jednom tjedno tri mjeseca puštati Radio Korzo i HRT – Radio Rijeka.

Osim što su dodijeljene nagrade, na drugoj večeri u Palachu svirali su prošlogodišnji dobitnici Krešo i Kisele Kiše, The Black Room te The Siids, a na pozornici su im se pridružili i My Buddy Moose te osječki rap dvojac Krankšvester.

U petak, prve večeri festivala, publici se predstavilo sedam mladih bendova – Hand of Apollo, Dream Pocket, Pokle, Wuna, Rašpa, Grampa, Detmeć – kao i gosti – zadarska Alergija te legendarni srbijanski Goblini.

