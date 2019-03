U sklopu šestog izdanja Impulse festivala, u petak, 12. travnja s početkom u 21 sat, u Art-kinu Croatia bit će održana riječka premijera dokumentarnog filma »Studio 54«.

Riječ je o dokumentarcu redatelja Matta Tyrnauera o glasovitom njujorškom klubu na čijem su se podiju ispisale nepregledne stranice glazbene i šire pop-kulturne povijesti.

Tijekom 33 mjeseca, od 1978. do 1980., klub Studio 54 bio je raj hedonizma, tolerancije, blještavila i glamura, u koji se prilično teško moglo ući, a bilo ga je gotovo nemoguće ignorirati zbog vijesti o onima koji su tamo viđeni koje su redovno punile dnevne trač kolumne. Steve Rubell i Ian Schrager, dva prijatelja iz Brooklyna, uspjeli su kreirati ultimativnu eskapističku fantaziju u srcu kazališnog okruga. Rubell je bio bonvivan koji je htio biti ‘svačiji frend’ i fotkao se sa svakom zvijezdom dana koja bi se našla u klubu, dok je Schrager bio ‘čovjek iza kulisa’, kreativni mastermind koji je vješto bježao od svjetala reflektora. Studio 54 bio je instantni uspjeh i prava ‘zlatna koka’, ali ovaj san pogonjen drogama i seksom raspršio se u financijskom skandalu i propasti kluba.

U dokumentarnom presedanu, zahvaljujući direktnom pristupu Ianu Schrageru, koji po prvi puta priča cijelu nerafiniranu priču i prava je riznica rijetkih arhivskih materijala, Tyrnauer konstruira živopisan i veličanstven portret fenomena disco ere, pričajući priču o dvoje prijatelja koji se drže skupa kroz nevjerojatnu seriju uspona i padova.

Matt Tyrnauer je pisac, redatelj, producent i nagrađivani novinar iz Los Angelesa. U svojoj novijoj filmografiji bilježi filmove: »Scotty i tajna povijest Hollywooda« (2016.), »Citizen Jane: Battle for the City«, premijerno prikazan 2016. na festivalu u Torontu, »Jean Nouvel: Reflections«, premijerno prikazan 2016. na festivalu u New Yorku, i »Valentino: Posljednji car« (2008.), koji je premijeru doživio u Veneciji, a potom je ušao u uži izbor za nagradu Oscar za najbolji dugometražni dokumentarni film.

Šesto izdanje klupskog riječkog Impulse festivala traje od 4. do 13. travnja 2019., i kao u dosadašnjih pet izdanja, glazba će biti posvuda. Impulse organiziraju Distune Promotion i Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci. Festival sufinanciraju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka – Odjel za kulturu, Sveučilište u Rijeci, Zaklada Kultura nova i HDS-ZAMP.

Komentari

komentara