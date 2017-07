Među riječkim bendovima koji su nastupili na ovogodišnjem Dark O Metal Festu bio je i Old Night, doom metal bend koji je 2015. godine kao solistički projekt pokrenuo Luka Petrović, dobro znan kao basist, tekstopisac i skladatelj grupe Ashes You Leave.

Prošle godine Old Night je počeo djelovati kao grupa u kojoj uz njega djeluju i pjevač i gitarist Matej Hanžek, gitaristi Ivan Hanžek i Bojan Frlan te bubnjar Nikola Jovanović. Kako je prvotno zamislio Old Night i kako je došlo do nastanka benda, otkrio nam je njegov osnivač.

– Bend koji je na kraju postao Old Night je kao ideja i glazba nešto što je dugo kuhalo u meni. Nakon što smo s Ashes You Leave odsvirali posljednji koncert u sklopu proslave 20. godišnjice benda, imao sam više vremena posvetiti se pisanju glazbe. Tada je nastala prva pjesma koja zapravo nije bila napisana za AYL i nije zvučala kao pjesma AYL-a te sam tada odlučio napraviti novi bend koji će se zvati Old Night. Prvotna ideja je bila imati projekt kojim bi se bavio kada je AYL na pauzi ili kada imam viška vremena. Bend je trebao i drugačije zvučati jer sam htio cijeli album snimiti sam, osim bubnja kojime nimalo ne baratam. Iz soloprojekta se rodio bend, na sugestiju sada već bivšeg gitarista, nakon što je čuo prvu pjesmu koju sam napisao za ON.

Doom metal bend

Old Night je danas svojevrsna supergrupa. Kako ste u njemu okupili baš ovu ekipu?

– Zapravo kompletno slučajno. Nakon što sam odbacio ideju o soloprojektu, htio sam da bend ima što manje članova pa je ideja bila da formacija bude power trio i da mi odrađujemo sve, i live i u studiju. Onda su se aranžmani malo oteli kontroli i shvatio sam da mi treba puno više ljudi za izvođenje glazbe koju sam zamislio. Nikolu znam već dugi niz godina i iako zapravo nikada nismo svirali zajedno, super smo se slagali tako da je to bila najlakša odluka s obzirom da sam znao koliko dobro svira. Braću Hanžek sam vidio na RiRocku pred koju godinu i ostali su mi u jako dobrom sjećanju pa sam ih malo oteo njihovom tadašnjem bendu. Zadnji se bendu pridružio Bojan Frlan s kojim smo i Nikola i ja svirali tijekom godina u raznim bendovima i njega smo nagovarali od samoga početka da nam se pridruži. Na kraju je pokleknuo i time smo kompletirali postavu.

Koliko je ono što svirate u ovom bendu slično odnosno različito od onoga što svira Ashes You Leave?

– Neke sličnosti postoje jer su oba benda žanrovski gledano doom metal, ali tu zapravo sve sličnosti prestaju. Iako je Old Night prvenstveno doom metal bend, u glazbi koju sviramo mogu se naći utjecaji progresivnog rocka, bluesa, ali i atmosferske glazbe. Ono što glazbu Old Nighta čini specifičnom je činjenica da i uživo nastupamo s tri gitare i trojicom pjevača.

Potpisali ste ugovor s njemačkom izdavačkom kućom Naturmacht Productions / Rain Without End Records. Kako je došlo do suradnje s njima i što vam ona donosi?

– Nakon što smo snimili album, kao i svi mladi bendovi počeli smo tražiti diskografa. Zahvaljujući kontaktima koje sam ostvario svirajući s Ashes You Leave, jako brzo smo dobili ponude za diskografski ugovor. Iskreno sam bio iznenađen interesom diskografa za album, ali i jako kratkim vremenom trajanja potrage za istim. Nakon nekoliko tjedana pregovora Naturmacht Productions se pokazala kao najbolje rješenje za nas. Povjerenje koje su nam iskazali, ali što je možda i najbitnije, razumijevanje naše glazbe bilo je presudno prilikom donošenja odluke. Mogu iskreno reći da sam presretan i uvjetima koje su nam ponudili, ali i činjenicom da smo na diskografskoj kući koja iako je mala, ima pedesetak bendova sličnog žanra tako da stvarno razumiju potrebe takvih bendova, ali i njihovu glazbu.

Raznolike pjesme

Hoće li oni objaviti vaš prvi album »Pale Cold Irrelevance«?

– Hoće! Master trake, dizajn CD-a i svi detalji su već predani u tiskaru. Naš debitantski album će biti vani krajem kolovoza.

Što donosi taj materijal? Kada ste ga i gdje snimali?

– Na albumu se nalazi šest pjesama. Budući da materijal traje malo kraće od sat vremena, nije imalo smisla gurati ih više. Pjesme su dosta raznolike i vjerojatno će iznenaditi veliki broj slušatelja. Svu glazbu i tekstove napisao sam ja, ali svaki pojedini član benda u njih je unio nešto svoga i time samoga sebe. Album smo počeli snimati u ožujku kod mog dragog prijatelja Mateja Zeca u legendarnom riječkom studiju G.I.S., a za miks i master je zaslužan moj prijatelj i kolega iz nekoliko bendova, Dalibor Insanus Franjkić. S Matejem sam odrastao, a i već smo surađivali zajedno na snimanju zadnja dva albuma grupe Ashes You Leave. Njega ne treba posebno predstavljati, dovoljno je reći da su kroz njegove ruke prošli Let 3, Urban, Vava, Moskva pa čak i 2Cellos. S Daliborom sam svirao od 2000. tako da se znamo u dušu, a njegov rad u metal undergroundu je bio samo plus. Naslovnicu i dizajn knjižice je radio talentirani hrvatski umjetnik koji djeluje pod imenom All Things Rotten. Do sada je surađivao s imenima kao što su: Amon Amarth, Children Of Bodom, Eluveite, Edguy, Pain, Hirax, Mortiis pa mi je jako drago da smo se i mi pridružili toj impresivnoj listi.

