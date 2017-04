U Art-kinu Croatia sinoć je održana riječka premijera glazbenog dokumentarca »Dan oslobođenja« koji prati slovenski bend Laibach na nastupu u Sjevernoj Koreji u kolovozu 2015. godine, kojim je ovaj kultni sastav postao prvom rock grupom ikad koja je nastupila u toj zemlji. Scenarij filma potpisuje norveški redatelj i umjetnik Morten Traavik, poznat po kontroverznim suradnjama sa sjevernokorejskim umjetnicima i kulturnim tijelima, koji se režije prihvatio zajedno s latvijskim redateljem i montažerom Ugisom Olteom.



Po mnogima najspektakularniji i najfascinantniji kulturni, politički i ideološki događaj novijeg doba rezultirao je pametnim i sugestivnim ostvarenjem koje je dobilo i brojne druge pozitivne kritike.

Nakon premijernog riječkog prikazivanja dokumentarca publici se se obratili Mina Špiler i Ivan Novak, članovi legendarne grupe koja je i gotovo četiri desetljeća nakon osnivanja najslavniji sastav iz neke od bivših komunističkih zemalja središnje i istočne Europe.

– Utisci iz Sjeverne Koreje su za cijelu grupu odlični. Jako je zanimljivo ići tamo i komunicirati s tamošnjim ljudima. Mi smo otišli tamo da nešto naučimo i to se u filmu i vidi. To je zapravo film o osnovnoj komunikaciji tamo gdje postoje zidovi a ipak treba nekako komunicirati. U osnovi je to priča filma i mislim da dokumentarac to dobro ocrtava, da je dosta objektivan. Napravili smo nekoliko pjesama koje se vežu uz tradiciju Koreje i Sjeverne Koreje. Uskoro ćemo opet imati priliku svirati ih jer opet idemo u Koreju, ali ovog puta Južnu Koreju gdje ćemo imati koncert 1. svibnja. Bit će nam to prvi koncert u toj zemlji. Oni nas isto zovu zbog filma, čuli su da smo bili u Sjevernoj Koreji i jako su zainteresirani, otkrio nam je Ivan Jani Novak, osnivač i jedan od ključnih članova Laibacha.

Film »Dan oslobođenja« u Art-kinu će biti moguće pogledati i sljedećeg tjedna, točnije u utorak, petak i subotu, kao i u subotu 22., petak 28. i nedjelju 30. travnja.

