Botel Marina danas i sutra ugostit će legendu garažnog rocka Tava Falca kojem će to biti premijerni solistički nastup u Rijeci.

Način na koji je ovaj američki glazbenik u garažni rock implementirao nekoliko ne baš srodnih žanrova, ali i jak umjetnički koncept govore da se radi o talentiranoj osobi koja ima što reći na potpuno autentičan način. Najprije se priključio bendu Jima Dickinsona Mud Boy & The Neutrons, a već je na prvom nastupu skrenuo pažnju na sebe tako što je tijekom koncerta sasjekao gitaru motornom pilom.

Godine 1979. osnovao je grupu Panther Burns, a sada, sa sjedištem u Beču, i dalje vodi Panther Burns, sirovo i nečasno društvo koje sadrži kremu talijanskih rock’n’roll glazbenika.

– Radujem se svirci u Rijeci. U vašem gradu već imam drage prijatelje, a nadam se da ću na koncertima na botelu Marina steći i neka nova prijateljstva. Volim svirati na brodovima, iza sebe već imam nekoliko sličnih svirki poput one u luci u Sydneyju, tijekom »krstarenja« Temzom u Londonu, na rijeci Mississippi u New Orleansu, na Baton Rougeu, u Memphisu i dvaput na Seini u Parizu, kaže Tav Falco.

Falco ne staje s novim izdanjima pa je tako ove godine izbacio singl »Drone Ranger« u suradnji s Sterlingom Roswellom koji je svirao gitaru i producirao sesije.

– Iako inače sviram s bendom, ove dvije svirke u Rijeci bit će posebne. Bit će to moj solo nastup, ja i akustična gitara. Veliki je to izazov i vježbam svaki dan, poručio je Tav.

Falcovo gostovanje organizira Distune promotion u suradnji s botelom Marina. Važno je naglasiti da su set liste nastupa različite, a iako je mjesto koncerta isto, u petak publiku očekuje nastup u intimnijem malom salonu botela, dok je subotnji nastup rezerviran za veći, prednji dio botela. Vrata botela otvaraju se u 21 sat, a koncert je najavljen u 22 sata. Ulaznice za koncerte po cijeni od 35 kuna moguće je kupiti u Dallas Music Shopu Rijeka & sustavu Entrio. Na ulazu će im cijena biti 50 kuna.

