Zbog najave izrazito nepovoljnih vremenskih prilika odgođen je večerašnji nastup grupe Kawasaki 3P kojim su trebale biti zaključene ovogodišnje Vežičke ljetne noći. Dobra je vijest da će dok čekamo kišu, šank biti otvoren, a za dobru atmosferu i muziku bit će zadužen Alen Tibljaš.

Kao veliki finale ovogodišnje Riječke zvečke tako možemo označiti sinoćnji koncert koji je u park na Donjoj Vežici pred mnogobrojnu publiku doveo riječke bendove Nord i Jonathan. Na pozornicu su prvi stali Mihael Prosen, Tino Margan, Vedran Vučković i Ivan Jović, članovi grupe Nord koja je u pet godina postojanja postigla brojne uspjehe među kojima se ističu pobjeda na Demofestu i 25-dnevna kineska turneja na kojoj su predstavili album prvijenac »Play Restart«. Iskusna četvorka predstavila se odličnim nastupom koji je protekao u pravoj rokerskoj atmosferi.

Za fantastičnu atmosferu i svirku u ostatku večeri pobrinula se grupa Jonathan. Riječki indie bend koji je do sad objavio album »Bliss«, EP »Getting closer is keeping us apart« te izdanja »To Love« i »To Hold«, odnosno »To Love or To Hold«. Zoran Badurina, Branko Kovačić, Tomislav Radinović, Darko Petković, Nikica Jurjević i Hrvoje Šćulac predstavili su se repertoarom sličnom onom koji su izveli u travnju u Pogonu kulture.

– Novi album je super prošao, publika ga je odlično prihvatila. Imali smo super promocije u Zagrebu i Rijeci, ali to je naš dom i zapravo nemamo puno prostora za djelovanje u Hrvatskoj jer je ovo glazba za urbane ljude, a urbanih sredina je sve manje… Drago nam je što smo za kraj ljeta dobili priliku svirati u Rijeci. Ovog smo ljeta dosta nastupali iako smo prošlog nastupali još više. Sad nas čeka aktivna jesen: sredinom ovog mjeseca idemo na balkansku turneju u Mađarsku, Rumunjsku, Srbiju… Prvi ćemo put nastupati u tim zemljama, a održat ćemo deset koncerata u komadu, u klubovima, velikim arenama, u sklopu festivala. Osim toga, još svašta pripremamo za sljedeću godinu, otkrio nam je gitarist Jonathana Darko Petković.

Ovogodišnja je Riječka zvečka trajala 5 tjedana. Otvorena je 2. kolovoza fantastično posjećenim nastupom riječke grupe Let 3. Nastavila se koncertom popularne pulske grupe Nola te mladog, ali zapaženog riječkog benda The Siids, treći četvrtak u mjesecu bio je rezerviran za riječku grupu Krešo i kisele kiše, a tjedan dana kasnije predstavili su se Padre i Iz@ Medošević i Borgie. Cijelu manifestaciju, kao i prethodnih godina, organizirali su Caffe bar East River i riječki glazbenik Alen Tibljaš.

U parku na križanju Kvaternikove ulice i Ulice Martina Kontuša posjetitelji su mogli uživati u odličnoj glazbi, a čekala ih je i proširena ugostiteljska ponuda – puno toga za žedne, ali i za gladne.

– Zadovoljni smo ovogodišnjim Vežičkim ljetnim noćima, ali mislimo da bi riječka publika još više trebala prepoznati ovakvu dobru, pozitivnu stvar i doći na koncerte u većem broju, a ne sjediti doma i govoriti da se u gradu ništa ne događa. Koncert Leta 3 bio je izuzetno posjećen, kao i večerašnji koncert, dok na Noli i The Siidsima, grupi Padre i Iz@u i Borgijama koji su odlični bendovi i zaslužuju puno publike u krasnoj atmosferi, nije bilo puno publike. Nismo zadovoljni ni brojem posjetitelja na koncertu Kreše i kiselih kiša, ali tog dana je bila utakmica, Rijeka je izgubila Europsku ligu pa je to malo poremetilo i raspoloženje ljudi… Zato bih sada pozvao ljude da sljedeće godine dođu u većem broju. Nama kao organizatorima to puno znači, ovako nam je puno teže raditi. U ovaj park ljudi mogu doći popiti cugu, podružiti se s prijateljima i uživati u ugodnoj ljetnoj večeri bez obzira tko svira. Mjesni odbor Podvežica puno nam je pomogao svojom podrškom i zahvaljujemo njima i stanarima koji su jedan četvrtak u tjednu potrpili buku iz parka. Bez njihove podrške ne bismo uspjeli, zaključio je Tibljaš dodavši kako se nada da će Vežičke ljetne noći sljedeće godine ponovo trajati od lipnja do kraja kolovoza.

