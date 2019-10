Riječki klubovi i ove godine pripremaju partyje povodom Noći vještica.

Tradicionalno kreativan tulum priprema se u Kalvariji gdje u četvrtak u 21 sat počinje Halloween Party: Noć slavnih mrtvaca. Tema partyja bit će, očito, slavni mrtvaci (iz fikcije ili stvarnog života), glazbu će birati devetero DJ-a, a ponoćni performans izvest će Andrej the Illusionist.

– Spremni ste za čašicu vina s Winehouse, pjevanje hitova s Heathom, piće Jack s Jacksonom, a Jameson s Deanom? Zapjevati s Dragojevićem, zaplesati s Tuđmanom? Pripremite se za nezaboravnu noć jer svi mrtvi dolaze na ovaj party! Ulaz je poznatim mrtvacima džaba, a poznatim živima i nepoznatim mrtvacima 20 kuna, kažu iz Kalvarije.

Najbolji Halloween party u gradu u četvrtak će navečer tradicionalno pretvoriti Palach u poprište iz noćnih mora i ponuditi posjetiteljima pakleno dobru zabavu.

– Pozivaju se svi ljubitelji tulumarenja da se zapute u Palach te sudjeluju u još jednom velikom partyu povodom Noći vještica. Uz dekoriran prostor i ulaz od 13 kuna održat će se sada već dobro poznato natjecanje za Kraljicu vriska i izbor najbolje maske. Još jedno izdanje Kraljice vriska poziva sve dame zavidnih i moćnih glasnica da kroz natjecanje vrištanja u mikrofon po uzoru na horor divu Jamie Lee Curtis smrznu kosti svim prisutnima, poručuju iz Palacha.

Bogate nagrade

Bogate nagrade očekuju i ljubitelje kostima i maski kroz natjecanje za najgoru masku i paklenu tematiku razuzdanih demona i vražica. Pobjednici ovih natjecanja u mogućnosti su osvojiti ulaznice za ovogodišnji Rijeka Tattoo Expo, koncert FNS Diverzanti u Palachu te naravno osvježavajuće piće. Sve ljubitelje žestoke zabave podgrijavat će zli i naopaki kokteli 666 i 999, a glazbena pozadina obuhvaćat će razuzdane i zločesto sexy hitove rock, disco, drum’n’bass, punk, ska, metal te pop glazbe ‘80-ih ‘90-ih.

Klub Tunel i Tuneli ispod Rijeke u četvrtak pripremaju Humanitarni rave za samohrane majke i osobe s invaliditetom. Podijeljeni na dvije lokacije, vrijedni humanitarci na partyju bit će: Work the Floor, Luna The Cat, Udruga CUT, Innerspace, TIPSY, RNDM i G R I D. U Tunelu program traje od 22 do 4 ujutro, a u Tunelima ispod grada od 1 do 8 ujutro. Za donaciju na obje lokacije bit će potrebno izdvojiti 40 kuna.

U Životu se u četvrtak priprema Halloween Basshaus.

– Ove svete večeri u Životu slavimo bass, house i bundeve koje svijetle u mraku. Basshaus je naziv riječke elektroničke večeri koja već više od tri godine promovira upravo takvu glazbu, plesni house s prljavim bass linijama. Za Halloween spremili smo i ponešto spooky selekciju. Nastupaju Zolium, Bexx i Mecena, poručuju organizatori.

HalloTrash u Harteri

Vrata Života otvaraju se u 23 sata, a cijena ulaznice je 20 kuna.

Galileo Bar također priprema Halloween party čija će glavna zvijezda biti DJ TKNO, iskusni srbijanski DJ čija karijera traje od 2002. godine, a za glazbu će biti zaduženi i Dino Jukić i Tias.

U organizaciji Crkve u katakombama Hartere priprema se HalloTrash – riječka Noć vještica 2019.

– Dolazi nam najtreš noć! Obucite se neprikladno i ponesite sitno, a mi ćemo se naoružati dobrim cijenama medice, pelina i brandija (9kn), spojiti Funktion One audio sustav kako bi svi oni stari krotreš i strani dance hitovi koje miksa naš DJ Mlaky zvučali baš najtreš. Upad je 20 kunića, poručuju organizatori.

River Pub priprema HalloDISCOWeen plesnjak koji će trajati od 22 do 4 ujutro, uz tradicionalno besplatan ulaz.

– Pripremite se za ples jer će vas s iglicama disco, dance i pop hitova ‘70-ih, ‘80-ih i ‘90-ih bockati povampireni DJ Dog. Tijekom cijele noći nudimo vam vampirski gin te lovranski zombi, a cijeli River pub prigodno će biti ukrašen bundevama i metlama, te naravno – vama, našim dragim maškaranim gostima, poručuju iz Rivera dodajući kako najbolje maske očekuju tekuće nagrade.

Poželjno maskiranje

Zastrašujuće dobar tulum priprema se u Bačvi gdje posjetitelje očekuje prostor od kojeg se ledi krv. Glazbu bira DJ Don Guliani.

– Pripremite i svoje najbolje maske jer kad sat otkuca ponoć, kad je granica najtanja, one najbolje ćemo i počastiti. A kako bi iskustvo bilo kao u pravom hororu, imat ćete priliku i odglumiti legendarne scene iz kultnih filmova. Prijave se otvaraju u 22 sata, a u 23 sata pozornica je vaša. Oni najbolji neće ostati žedni krvi. Zabava počinje u 21 sat.

Halloween u mračnoj Bačvi vas čeka, poručuju iz Bačve.

I Striga poziva na tulum povodom Noći vještica.

– Maskirajte se cijeli, od najstrašnije noći samo to vas dijeli. Pozivamo vas u Strigu, zaboravit ćete svaku svoju brigu. Vještice, duhovi i vampiri, neka ovdje sve oživi. Bruns Lay & Recep nastupa, a funk, house i disko kroz vaše vene lupa, poručuju.

Caffe bar – Night bar Karolina također priprema Halloween party. Cijena ulaznice bit će 20 kuna, a za glazbu će birati Alwoox.

Bamboo bar na Drenovi poziva na »Halloween horror« koji počinje u 21 sati. Za spooky atmosferu uz prigodan dekor pripremaju se pića iznenađenja, a za atmosferu će se naizmjence pobrinuti DJ i live izvođači. Dame očekuje besplatno piće dobrodošlice.

