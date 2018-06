Čak trideset bendova iz Hrvatske iz svijeta nastupit će na petom Dark Circle Festivalu koji će u prostoru Hartere biti održan 24. i 25. kolovoza. Poznati riječki metal festival ponovno otvara svoja mračna vrata i uz malu prilagodbu imena najavljuje nastup dvaju svjetski poznatih bendova, a to su The Crown i Belphegor.

Iz Austrije stižu bogovi crnila i tmine, jedni i jedini Belphegor. Bend će na ovogodišnjem Dark Circle Festu predstaviti album »Totenritual« objavljen u rujnu prošle godine. Njihov nastup uključuje poseban dijabolično ritualni performans uz impresivan »stage setup«. Pomno planirani zvučni zid i intenzivni vizualni performans ostavit će vječni trag na posjetiteljima festivala.

Najmračniji festival na Balkanu

Također prvi put u Hrvatskoj, legendarni death metalci The Crown zasvirat će kao headlineri ovogodišnjeg Dark Circle Festivala. Svojim nabrijanim napadom iz daleke Švedske promoviraju dugo očekivani album »Cobra Speed Venom«.

Fanove će počastiti i pokojim starim hitom te tako zadovoljiti sve ljubitelje istinskog death metala. Bend koji je poznat po tome da ga vole i metalizirani punkeri, crusteri te naravno metalci svakako će uveličati peto izdanje najmračnijeg festivala na Balkanu.

Na atraktivnoj lokaciji u napuštenoj Tvornici papira posjetitelje očekuju nastupi bendova iz Irske, Švedske, Slovenije, Italije i Austrije, no ipak će naglasak biti na podršku domaće scene pa će tako iz Hrvatske nastupiti: Core of Creation, Decomposing Entity, Defiant, E.N.D., Kymera, MBurns, Omnivore, Sailing to Nowhere, Sufosia, Theories Divide, Throattwister, Wolves Within, Zenoth i Zvijer.

Velika je novost da se osim poznatog glavnog stagea pod nazivom Dark Stage, ove godine uvodi još jedan pod nazivom Chaos Stage na kojem će u 2 dana nastupiti 14 bendova: Dickless Tracy, Disbaja, Eho, Emphasis, Iamdisease, Inverted Pussyfix, Krlja, Left To Strave, Lord Drunkalot Mamut, Negative Slug, Omega Sun, Reverse Gangbang i Shin.

Povratak korijenima

Ljetni festival posvećen većinski metal glazbi i najžešćim notama alternativne glazbe Udruga Ri Rock organizira od 2014. godine.

U prva četiri izdanja bio je poznat kao Dark O Metal Fest, a povodom pete obljetnice festival se vraća korijenima te postavlja ime Dark Circle Fest kao službeni naziv.

– Oduvijek je »O« u nazivu festivala bio značenja »krug« tj. »Circle«, što označava mračni krug ljubitelja žestokih nota.

Popularni nadimak »Darko« ostaje kao ležerni naziv festivala. Uz ovu promjenu festival će dokazati povratak korijenima time da će se vratiti u kolovoz i usto napraviti i ono što smo obećali, a to je da će narasti za još jednu stepenicu i otvoriti svoja vrata još većem broju posjetitelja.

Četiri floora, mnogo zabavnog programa, party i kupanje na plaži te besplatan prijevoz na isti, jeftiniji prijevoz vlakom na festival, kamp, atraktivna postapokaliptična lokacija, videoprojekcije i dekoracije, glam after party, zabavne igre, niske cijene hrane i pića, velik merch te atraktivan glazbeni program savršen su poziv za sve ljubitelje žestokih nota da se s ljetom pozdrave na Dark Circle Festivalu koji i dalje ponosno održava najpristupačniju cijenu festivalske ulaznice, poručuju organizatori.

Ulaznice su već u prodaji, a od ove godine moguće ih je kupiti na službenoj web-stranici festivala po cijeni od: 140 kn (festivalska; pretprodaja): 180 kn (festivalska; na dan), 110 kn (jednodnevna; pretprodaja) i 130 kn (jednodnevna; na dan).

