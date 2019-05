Radio Roža je riječki community internet radio nastao iz želje i potrebe za praćenjem nezavisne kulturne scene i raznih kulturnih aktera u Rijeci, promocijom najrazličitijih (underground) žanrova te ljubavi prema gramofonskim pločama. Radio je dom dobio u Omladinskom kulturnom centru Palach gdje su početkom godine njegovi osnivači i suradnici započeli s uređenjem i opremanjem prostora koji će služiti kao radio zajednice, promovirajući razne bendove, izvođače, selektore i druge umjetnike koji djeluju ili gostuju u Rijeci.

Kada je i zašto osnovan Radio Roža?

– Bilo je to godine 2017. godine, ako uopće možemo govoriti o službenom osnivanju. Sve je krenulo iz šale i spontanim emitiranjem gramofonskih ploča koje smo izvukli iz prašine, a vrlo brzo su potom organizirani i prijenosi koncerata i ostalih programa u Palachu, ali i drugdje. Shvatili smo da postoji potreba, ali i želja za praćenjem i dokumentiranjem scene u Rijeci i okolici – ponajprije one glazbene, a potom i ostale kulture, civilnog društva, ali i želja za otkrivanjem nepoznatih, zagubljenih ili zaboravljenih žanrova.

Ideja nam je bila postati mjesto gdje će se mladi i nezavisni izvođači, umjetnici, kulturnjaci, novinari i svi kreativci moći izraziti, pokazati svoj rad i stvarati program. Putem Udruge Ri Rock smo tako prijavili neprofitni internetski radio i priča je službeno počela.

Vjetar u leđa

Tko su osnivači radija?

– Od početka su tu Davori – Margan i Popdankovski, zatim Bruno Butorac i Fran Kalčić, a potom nam se pridružio i Sebastijan Tomažin. Tu je i David Dubrović čije tehničko znanje je nemjerljivo, te Miran Milić, tonski tehničar u Palachu.

Jesu li isti ljudi otpočetka u toj priči ili se ekipa tijekom vremena mijenjala?

– Netko je više ili manje ponekad uključen, ali ekipa je ostala ista. Svi smo tu i na jedan ili drugi način sudjelujemo u radu, a samoj ekipi se pridružuju i drugi željni rada. Ljudi nam se redovito javljaju, žele surađivati i podržavaju cijelu priču, što nam daje vjetar u leđa.

Jeste li prije osnivanja Radio Rože imali prethodnog radijskog iskustva?

– Radijskog ponešto, novinarskog, programerskog i tehničkog puno više. Davor P. je pisao članke i za Novi list, radi kao tehničar u Ri Rocku, Sebastijan se školovao u tom smjeru, a drugi Davor uspješno razvija web-rješenja. Bruno i Fran su nam mlade snage i radnici u kulturi, Bruno je volontirao za Pomorski radio Bakar, a svi smo zajedno glazbeni entuzijasti na ovaj ili onaj način. Netko svira, netko pušta glazbu, organizira koncerte ili nešto treće povezano s glazbom.

Radio Roža je community internet radio. Za one koji ne znaju: što je community internet radio?

– Community radio ili radio zajednice je tip neprofitnog radija koji kreira zajednica i bavi se pitanjima zajednice, nezavisan je i alternativan medij. Nije komercijalno usmjeren niti je javni servis i teži uključivanju svih koji svoj glas ne mogu plasirati u javnost. UNESCO i EU su prepoznali važnost medija zajednice iako ne postoji jedinstveni zakonodavni okvir unutar EU-a. Mediji zajednice diljem svijeta, ako ih krenete proučavati, postižu značajne uspjehe u terminima društvene promjene i angažmana u lokalnoj zajednici, no to je kod nas tek u svojim povojima.

U RH djeluje tek nekoliko radija zajednice, od kojih bismo ponajprije izdvojili KLFM, Radio Rojc i Radio Attack. Baš smo jučer dobili dopuštenje za emitiranje, pred nekoliko dana su nam napokon osposobili internet te uskoro službeno počinje emitiranje. Do sada je to bilo gerilski, a sada smo ipak htjeli to staviti na neku profesionalniju razinu što nam je projekt Žiroskop i omogućio u vidu plaća i opreme.

Iskren osmijeh i sreća

Nastupali ste u klubovima, sajmovima, kinima, festivalima pa čak i u staračkom domu. Kako je došlo do tog »angažmana«?

– Do angažmana u Domu za starije i nemoćne Mali Kartec Krk je došlo sasvim slučajno, preko zajedničkih prijatelja i djelatnika u domu. Njegovateljica nas je čula i pitala da napravimo slušaonicu starih hitova jer korisnici Doma imaju redovito aktivnosti, a u to vrijeme su bile i maškare. Nismo znali što očekivati, što spremiti i kako će sve to izgledati. Išli smo s pretpostavkom da su to stariji ljudi koji i nisu baš od plesa i tulumarenja, a naposljetku smo doživjeli nešto predivno – od plesa, pjesme, vlakića, pjevanja omiljenih šlagera u mikrofon, do ustajanja iz kolica.

Nas su obukli u sunce, anđela i stjuardesu i od 10 ujutro do 13 sati smo tulumarili uz »Kartolinu z Kraljevice«, Ivicu Šerfezija, Olivera, Grupu 777 i druge bisere iz ovih krajeva koji su korisnike doma barem na tren vratili u mladost. Predivan je osjećaj izazvati iskren osmijeh i sreću nekome.

Kakva je »uređivačka politika« radija, kakva se glazba može čuti u eteru Radio Rože?

– Naglasak je na glazbi s ovih prostora, nezavisnim bendovima u Rijeci, Hrvatskoj i regiji, ali i svom moru kvalitetne glazbe najrazličitijih žanrova iz svih dijelova svijeta koja ne dospijeva dobiti pažnju koju zaslužuje, zaboravljena je, zapostavljena ili neistražena. Svašta će se tu moći naći, od afričkog disca, turskog funka, do riječkog death metala, stonera, deep housea, etna, psy trancea, reggaea i duba.

Nemamo nikakvih ograničenja što se žanrova tiče jer svatko od nas sluša dijametralno suprotne stvari, bitno je samo da je glazba kvalitetna i nije podređena profitu i cijelog toj mašineriji.

Što nikad ne puštate?

– Hmmm… Teško pitanje. Svi slušamo najrazličitije stvari, ne možemo reći da nećemo pustiti dobar pop, narodnu glazbu, hard techno ili trash 90-ih, no svi smo složni da glazba koja potiče mržnju, netoleranciju na rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj, spolnoj, rodnoj, socijalnoj ili nekoj drugoj osnovi, tu nema mjesta. Isto tako, manji ćemo naglasak stavljati na komercijalnu glazbu kojom je eter i javnost naprosto zatrpana. Želimo istraživati novu, inovativnu, svježu i kvalitetnu glazbu, ali i iskopati staru, neistraženu i skoro zaboravljenu glazbu koje samo na ovim prostorima ima na gomile.

O kojim temama govorite na radiju?

– Najčešće su to teme povezane sa zbivanjima u Palachu, Filodrammatici, ali i drugim temama kojima se voditelji i urednici bave, te suradnje koje razvijamo. Tako emisija »Kad bi svi« govori o zajedništvu i primjerima dobre prakse, od problema ovisnosti, do klaunova crvenih nosova, žive knjižnice i drugim temama civilnog društva. »Ri Rock Podcast« su razgovori s lokalnim bendovima i akterima na alternativnoj sceni, »Rapartoar« se bavi rapom i hip-hopom, »Worries in the Dance« reggaeom i srodnim žanrovima, i tako dalje.

Također pokrivamo i različite događaje intervjuima, razgovorom ili live streamom, s Vijećem mladih Benčić razvijamo audioverzije dječjeg časopisa, snimamo zajedno jinglove i svašta još. Program se još razvija i nadamo se još brojnim suradnjama.

Pozitivne reakcije

Radio Roža je program koji se provodi u sklopu projekta » Žiroskop – civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci«. O kakvom se projektu radi?

– »Žiroskop – civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci« je projekt čiji je krajnji cilj u rješavanju problema nestabilnosti u korištenju prostornih resursa za aktere nezavisne kulturne scene. Kroz projekt se razvija model upravljanja prije svega prostorima Palacha i Filodrammatice te se provode i aktivnosti pojedinih udruga koje su u projektu. Nositelj projekta je Drugo more, a partneri na projektu su Grad Rijeka, Savez udruga Molekula, Udruga Filmaktiv, Ri Rock i Prostor plus.

Radio Roža je ovdje dio aktivnosti samog projekta i provodi ga Udruga Ri Rock, a zamišljen je kao ljepilo koje spaja sve aktere koji u ovim prostorima, a i šire, rade i stvaraju. Projekt ukupne vrijednosti 2.416.102,66 kuna financira Europska unija s 2.053.687,26 kuna u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda, i sufinancira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u iznosu od 362.415,40 kuna.

Sjedište radija od siječnja ove godine je u Omladinskom kulturnom centru Palach. Što vam je to donijelo?

– Donijelo nam je prostor nužan za rad, bolju povezanost sa zbivanjima u Palachu, Kružnoj i s cjelokupnom scenom i mogućnost razvoja programa. Napokon možemo kvalitetno snimiti intervju ili emisiju, ugostiti izvođača i raditi emitiranje uživo od DJ-a do bendova u suradnji sa Studijom Palach.

Kakva je slušanost radija, tko vas sve sluša?

– Zasad imamo samo podatke s Facebooka gdje smo emitirali nastupe pojedinih izvođača, te redovito dobivamo pozitivne komentare i želje za suradnjom. Nastupi su pogledani gotovo četiri tisuće puta, a radi se o zasada samo dva nastupa unutar dva mjeseca. Ne želimo se ni mjeriti sa slušanošću ostalih postaja na ovim područjima jer za to nam treba sigurno još vremena i puno truda, FM frekvencija i tako dalje.

Što kažu slušatelji?

– Generalno su svi komentari pozitivni, no želja nam je dospjeti do šire publike. Svjesni smo da se sada to kreće u krugu naše nezavisne kulturne scene, civilnog društva, ali tu su i djeca osnovnih škola s kojima smo počeli surađivati u vidu snimanja jinglova i upoznavanja s radijom. Svi hvale ideju jednog drugačijeg radija i odstupanja od klasičnih formi i to je ono što se trudimo postići. Ljudi nam redovito kucaju na vrata, raspituju se i pozitivno reagiraju.

Što još pripremate, što još možemo očekivati od vas?

– Evo, 22. svibnja radimo prvo emitiranje cijelog benda iz Studija Palach, tako nam u goste stiže Stephany Stefan sa svojim bendom i VJ-ingom. U sklopu projekta ujesen imamo i novinarske radionice, te mentorski rad s radijskim voditeljima i urednicima. U planu su radiodrame, svakakva gostovanja, suradnje s festivalima i ostalim zbivanjima u regiji, emitiranja diljem Rijeke na neobičnim prostorima, no nije sad fora da vam sve otkrijemo.

Pratite naše stranice radio-roza.org i društvene mreže i saznajte na vrijeme što vas čeka. Pozvali bismo ovim putem sve koji bi stvarali na radiju zajednice u vidu programa, emisija, glazbe, kulture, promocije svoje glazbe, da nam se jave i uključe.

