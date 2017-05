Engleska soul zvijezda John Newman i engleski drum&bass bend Rudimental zajedno s Redfoo ex LMFAO, Stereo MC’S i Rogerom Sanchezom predvode line-up Rise Up festivala, koji će se 9. i 10. lipnja održati u Poreču na platou Peškera, najavili su u ponedjeljak organizatori festivala.



Prvog dana, 9. lipnja, na Rise Up festivalu line up predvodi John Newman, a uz njega će još nastupiti Icona Pop, Roger Sanchez i Vindon Havin, dok će drugog dana, 10. lipnja, na pozornicu stati Redfoo Party Crew, Faithless DJ Set, Rudimental DJ set i Stereo MC’s.

Moćni soul vokal Johna Newmana ostavio je potpis na pjesmama kao što su »Love Me Again«, »Losing Sleep«, »Out Of My Head«, »Cheating«, »Tiring Game«, »Come and Get It«, te najnovijem »Give Me Your Love«, na kojem surađuje s Nileom Rogersom i Sigalom. Njegovi singlovi broje gotovo milijardu pregleda na YouTubeu, a u zadnje dvije godine Newman je prodao 1,3 milijuna ploča samo u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Za ljubitelje house ritmova tu je poznati house majstor Roger Sanchez. Tijekom godina, u njegovim su se remixevima našli Alicia Keys, Michael Jackson, No Doubt, Madonna, Kylie Minogue, Daft Punk, Jamiroquai, Maroon 5, Garbage, Chic, Diana Ross i The Police, a radio je i na soundtracku filma Blade. Prva mjesta na Billboardovoj ljestvici, Grammy za najbolji remiks godine za singl »Hella Good« grupe No Doubt i titula Best house DJ na Ibizi samo su neke od prestižnih nagrada koje je osvojio.

Švedski duo Icona Pop postao je planetarno popularan hitom »I Love It» ft. Charli XCX koji je skupio više od 8 milijuna klikova. Hrvatske snage predstavlja sve popularniji pop funk band Vindon Havin.

Jedan od najpopularnijih drum&bass bendova današnjice Rudimental dosegnuo je platinastu prodaju albuma na raznim stranama svijeta. Singl »Feel The Love« lansirao ih je među glazbene zvijezde, a video materijalima stekli su veliku online popularnost. Rudimental danas slove za jedan od najtraženijih glazbenih kolektiva, okupljajući oko sebe suradnike kao što su Jay Z, Emeli Sande, John Newman ili Ed Sheeran.

Stefan Kendal Gordy, bolje poznat pod nazivom Redfoo from LMFAO američki je pjevač, plesač, DJ i reper, široj publici poznat kao osnivač muzičkog dvojca LMFAO, poznat po velikom hitu »Party Rock Anthem» koji je skupio rekordnih više od 1,2 milijarde klikova na Youtubeu.

Uz njega istoga dana nastupit će pioniri dance scene i prvi britanski hip-hop bend Stereo MC’s, vlasnici plesnih klasika »Connected«, »Step It Up«, »Deep Down and Dirty« i »We Belong in This World Together«.

Istog dana nastupiti će autorica nekoliko najvažnijih pjesama elektronske glazbe iz legendarne grupe Faithless, Sister Bliss, koja je pisala glazbu za glazbene himne poput »God is DJ«, »Insomnia«, »We Come 1«, »Music Matters« i »Salva Mea«, uz pomoć kojih je Faithless ušao u povijest moderne glazbe kao jedan od najbitnijih bendova u povijesti elektronske glazbe s više od 15 milijuna prodanih albuma.

