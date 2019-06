Ritam podzemlja, projekt koji okuplja glazbenike u prenamijenjenom atomskom skloništu na Kozali, na adresi Ante Kovačića 24, danas od 15 do 20 sati sve zainteresirane poziva na otvorena vratima Ritma podzemlja »Zaviri u podzemlje«.

– Ispod grada godinama stvaramo zajednicu glazbenika koji su tražili prostor za sviranje ili prijatelje s kojima bi svirali. Tako su se kreirali novi bendovi, mijenjali stari, etablirali postojeći. U zajednici imamo mjesta za sve: od akustičnih bendova, blues, rock, pop, etno, metal, punk bendova, koji svoju kreativnost izražavaju kroz autorsko stvaralaštvo, obrade pjesama te radionice za naše najmlađe članove društva, kaže organizatorica projekta Marija Duvnjak.

Projektne aktivnosti provode se u svrhu upoznavanja građana s osnovama instrumenata i glazbene produkcije u Rijeci.



Nakon otvorenih vrata, Ritam podzemlja priprema besplatne glazbene radionice koje su otvorene za sve, a trajat će od sutra do nedjelje.

Radionica bubnjeva »Uhvati ritam« održavat će se sutra od 10 do 12 i od 14 do 16 sati.

Radionica gitare »Prvi trzaji« održavat će se u subotu od 10 do 12 i od 14 do 16 sati, kao i radionica bass gitare »All about that bass«, dok će se vokalna radionica »Pusti glas« održavati u nedjelju od 14 do 16 sati. Svi zainteresirani se mogu prijaviti putem obrasca na društvenim mrežama ili doći osobno u sklonište.

Također, Ritam podzemlja u suradnji s Udrugom za sindrom Down održao je ritmičku radionicu s korisnicima udruge kako bi zajedno gradili inkluzivniju zajednicu i međusobno si pomagali.

Program realizira incijativa građana Ritam podzemlja u suradnji s udrugom Terra uz potporu sudioničkog programa Civilne inicijative koje provodi RiHub, u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Završnica Ritma podzemlja bit će Underground zabava 13. srpnja navečer koja će okupiti polaznike radionica, susjede i sve ostale zainteresirane na zajedničkom druženju i uživanju u pozitivnoj atmosferi i dobroj glazbi.

