Još manje od dva mjeseca ostalo je do INmusic festivala #13, a spektakularnom lineupu se pridružuju Rival Bones, Moskau, Killed A Fox i Rens Argoa, priopćili su organizatori.

Rival Bones su rock duo osnovan 2014. u Velikoj Britaniji, a članovi benda James Whitehouse i Chris Thomason su istaknuli kako stvaraju glazbu pod utjecajem bendova Audioslave, QOTSA i Rage Against The Machine. Debitantski singl “You Know Who You Are” objavili su 2015., nakon čega su ih primjetili radio urednici cijenjenih glazbenih emisija, uključujući i BBC Introducing.

Moskau je nastao u Koprivnici kao noise bend, a njihov zvuk se s vremenom mijenjao te su danas došli do mračnog rock zvuka. Prošle godine objavili su sjajni dvostruki album “Violence & Sorrow” koji su pohvalili i publika i struka.

Killed A Fox je zagrebačka rock četvorka nastala 2006., a njihov zvuk je mješavina različitih rock žanrova. Postavu benda čine Krešimir Sho Kokić na gitari, Ivan Mioč na basu, Pavle Gulić na bubnjevima te pjevač Chris Ian. Iza sebe imaju dva albuma, a treći album bi trebao uskoro ugledati svjetlo dana.

Rens Argoa je bend bez fiksne glazbene orijentacije, nastao iz ljubavi prema ritmičnim riffovima i melodijama. Jednako tako neobavezno doživljava i uloge trojice članova u grupi pa se kroz izmjene zaduženosti za instrumente i brojne gostujuće članove na poslijednjem od dosadašnja tri albuma nastoji rastegnuti i narasti u smjerovima poput jazza, orkestralne glazbe, prog-rocka i sveg na što su im srca putem nabasala.

Rival Bones, Moskau, Killed A Fox i Rens Argoa prudružuju se sjajnom line-upu INmusic festivala #13 kojeg čine Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse, Tshegue, Témé Tan, Superorganism i mnogi drugi.

Komentari

komentara