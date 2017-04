Ove ćemo godine obilježiti punih 55 ljeta od pojave jednog od najbitnijih albuma suvremene pop i rock glazbe, a svakako najznačajnijeg albuma u karijeri njegovog autora, briljantnog crnog pjevača Raya Charlesa. Riječ je o albumu »Modern Sounds in Country and Western Music«, ploči koja je 1962. godine kad se pojavila postala ne samo album s pregrštom velikih hitova, već i LP koji će iznimno bitno utjecati na daljnji razvoj rock i pop glazbe, posebno njenih različitih oblika kao što su country, rhytam and blues, blues, soul i jazz.

Revolucionarni doprinos razvoju moderne glazbe ovaj je album ostvario zahvaljujući tome što je jedan do tog trenutka itekako dokazani i cijenjeni pjevač bluesa, soula i jazza odlučio svoj repertoar upotpuniti i country zvukovljem kojem je dodao stilove kojima je stekao svjetsku slavu, a učinio je to na tako dojmljiv način da su na dobitku bili svi – on sam jer je postao još veća zvijezda, ali i spomenuti glazbeni izrazi kojima su odjednom granice djelovanja bitno proširene što će vrlo brzo dovesti do još jačeg razvoja i prožimanja tih, ali i raznih drugih oblika suvremene glazbe kojima je Charlesov crossover recept jasno ukazao na bezbrojne kreativne mogućnosti koje su potom mnogi glazbenici počeli koristiti.

Ikona crnačke glazbe

Mnogi su, kad je Ray Charles najavio rad na country albumu, bili protiv, pogotovo crnci jer je country bio glazba kojoj su skloni bili oni bijelci kojima rasizam nije bio nepozanica. No, Charles, ikona crnačke glazbe, nije se osvrtao na te kritike i prigovore, tim više što je još na albumu »What’d I Say« iz 1959. godine priznao kako mu se country sviđa i kako je svojedobno svirao piano u hillibilly bandu, a isto je tako imao iskustva s povezivanjem različitih pravaca jer je već 1959. godine na albumu »The Genius of Ray Charles« vezao jazz i pop. Ukupno osamnaesti Charlesov studijski album sniman je tijekom veljače 1962. godine u Capitol studijima u New Yorku i United Recording studijima u Hollywoodu.

Poslove produkcije uz Charlesa odlično je odradio Sid Feller s kojim je Charles surađivati počeo pred dvije godine kad su zajednički napravili veliki Charlesov mega hit »Georgia On My Mind«. Neobičan i netipičan naziv albuma osmislili su Sid Feller i marketinški stručnjaci diskografske kuće ABC Paramount potrudivši se da naslovom opravdaju Charlesov izlet u country vode. Zaista, naziv »Modern Sounds in Country and Western Music« djeluje više kao naziv znanstvenog rada no albuma popularne glazbe! Album je objavljen u travnju 1962. godine i u prva tri tjedna prodan je u više od 500.000 primjeraka, plasirao se među najprodavanije na r&b, pop i country ljestvicama, a već krajem lipnja bio je na prvom mjestu pop albuma! Singl »I Can’t Stop Loving You« u prva četiri tjedna prodan je u 700. 000 primjeraka, početkom srpnja došao do broja jedan i tamo ostao punih pet tjedana, a prodavači su tvrdili da se Charlesov album i singl ploče prodaju kao nekad Presleyeve ploče!

Izbor između čak 250 pjesama

Zanimljivo je da je Ray Charles pri odabiru pjesama za album birao između čak 250 country pjesama koje mu je na magnetofonskim trakama dostavio Sid Feller. Osim jedne, sve pjesme (njih 12) na prvom albumu ljubavne su gubitničke balade koje su i inače idealno odgovarale Charlesovom napuklom glasu punom tuge, melankolije i boli. Najveći uspjeh ostvarila su četiri singla s albuma, pjesme »I Can’t Stop Loving You«, « Born to Lose« »Careless Love« i »You Don’t Know Me«, ali i ostale nisu kvalitetom zaostajale, a iako su u pitanju obrade country standarda, glazbena podloga je često pod utjecajem rhytam and bluesa, soula i jazza, točnije u okvirima big banda, klasičnog orkestra koji ga je na ovom albumu pratio. Vezu s country glazbom osigurale su gitare te još i više piano kojeg je Charles najčešće sam svirao upotpunjujući cjelokupnu glazbenu podlogu svojim neponovljivim vokalom. Sličnost country i blues glazbe Charles je vidio u jednostavnosti stihova koji su u oba slučaja vezani uz direktoe iznošenje osjećaja što je Charkes kao slijepi čovjek, neopterećen izgledom i spoznajom tko je bijelac, a tko crnac, nedvojbeno bolje uočavao od ostalih. Spajajući na ovom albumu – uvjetno rečeno – bjelačku i crnačku glazbu Charles je ukinuo ne samo granice među glazbenim pravcima, već i rasne razlike te bitno pomogao u borbi za građanska prava crnaca u SAD-u. Odjednom su mnogi bijelci shvatili kako crnci ne znaju pjevati samo njima nerazumljivi r&b ili soul, a crnci da i country, koliko god ga voljeli njima mrski južnjaci, ima vrijednost. Zbog svega toga značaj albuma »Modern Sounds in Country and Western Music« daleko je veći od glazbenog što su isticali mnogi pa je tako, primjerice, bard country glazbe Willie Nelson rekao da je taj album za razvoj country glazbe učinio mnogo više od bilo kog autora, a Raul Malo, briljantni pjevač grupe The Mavericks i jedan od ponajboljih rock pjevača današnjice, posebno je istaknuo društveno i političko značenje albuma koji je približio dvije rase. No, značaj albuma u trenutku njegove pojave 1962. godine možda je ponajbolje iskazao veliki američki pjevač Billy Joel rekavši kako je to bila ploča na kojoj je »crnac pjevao najčišću bijelu glazbu na najcrnačkiji mogući način i to u trenutku kad crnci još nisu imali građanskih prava.«

Međaš za razvoj rock

Album otvara obrada čuvenog Everly Brothers hita »Bye Bye Love« koji u Charlesovoj verziji postaje swingom obogaćena ljubavna tužaljka u kojoj umjesto ritma dominira Charlesov moćni vokal koji je potom još bolji u prekrasnoj soulom obojenoj i nikad ostvarenoj ljubavi posvećenoj »You Don’t Know Me«. »Half as Much« potvrda je Charlesovih jazz korijena uspješno spojenih s glazbom big banda, a isto se može reći i za »I Love You So Much It Hurts« gdje soul koketira s orkestralnom glazbom šlagerskog tipa, dok je »Just a Little Lovin’ blago usmjerena ka ranom dobu rocka and rolla. Za kraj A strane Charles ostavlja prekrasnu »Born to Lose«, možda i ponajbolju gubitničku pjesmu ikad napisanu. U istom se stilu priča nastavlja i na B strani koju otvara sjajna »Worried Mind« u kojoj se magija country zvuka osjeća više no u drugim pjesmama zahvaljujući barskom pianu i odličnim pratećim vokalima. Sve to potom se nastavlja na ovoj glazbeno boljoj strani ploče u odličoj »It Makes No Difference Now«, još boljoj Hank Williamsovoj »You Win Again« te kao singl uspješnoj »Careless Love« da bi u predzadnjoj pjesmi vrhunac dosegnut zahvaljujući maestralnoj Don Gibsonovoj »I Can’t Stop Loving You« koju, usprkos brojnim verzijama, nitko nikada nije otpjevao tako dobro kao Ray Charles. A zanimljivo je da ju je producent Feller smatrao najslabijim trenutkom albuma i tražio da se izbaci s ploče! Za kraj Charles ostavlja jedinu pozitivnu ljubavnu, veselu »Hey, Good Lookin’« Hanka Williamsa kojoj, kao i svemu drugome na ovom sjajnom albumu, daje svoj neponovljivi pečat zbog kojeg je ovaj album istinsko remek-djelo suvremene glazbe, jedan od onih albuma koje se s pravom naziva međašima razvoja rock glazbe.

Tematski album

Odabravši country za temeljni glazbeni izraz Charles je napravio tematski album, a takve je ploče radio je i prije toga. Primjerice »The Genius Hits the Road« iz 1960. godine je kolekcija od 15 »putničkih« pjesama od kojih je većina vezana uz poneku državu ili grsd u SAD-u (»Alabama Bound«, »Georgia On My Mind«, »Mississippi Mud«, »Rainy Night in Georgia»…). godinu dana kasnije objavljen »Dedicated To You« zbirka je pjesama sa ženskim imenima (»Ruby«, »Cherry«, »Candy«, »Diane«, »Sweet Georgia Brown»…), iste godine objavljen »The Genius Sings the Blues« zbirka je čuvenih blues pjesama (»Hard Times«, »Midnight Our«, »Night Time Is the Right Time»…)

Već u rujnu iste te 1962. godine Charles objavljuje »Modern Sounds in Country and Western Music Volume Two« na kojem nudi obrade country hitova kao što su »You Are My Sunshine«, »Don’t Tell Me Your Troubles«, »Oh Lonesome Me«, »Take These Chains from My Heart«, »Your Cheating Heart«, »Making Believe«.. .Naravno, rezultat je isti – album se odlično prodaje a Charles potvrđuje status svjetske zvijezde.

Komentari

komentara