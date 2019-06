The Beertija na Trsatu osim šarolikog izbora piva nudi i bogat glazbeni ljetni program. Tako će prvi gosti u seriji koja nas očekuje pod nazivom Rokanje Četvrtkom biti čileanski bend Intimate Stranger.

Glazbeno osvježenje na terasi u režiji Intimate Strangera zakazano je za četvrtak, 11.7. od 21.30h , a ulaz je slobodan.

Snažni zvuk Intimate Strangera karakteriziraju vokalne melodije i zvuk gitare. Opisan na radijskom programu BBC 6 Toma Robinsona kao “istrajan, prljav, miran i eteričan u isto vrijeme, s lijepim vokalom – uravnoteženim zvukom koji je teško postići”.



Njihovi post-punk utjecaji kao što su The Cure i Siouxsie i Banshees spajaju se s dream pop zvukom koji je karakterističan za bendove poput Cocteau Twins i Slowdive, ali i za indie rock bendove sredinom 2000.

Kombinacija svega navodi nas i na žanrovsku raznolikost Intimate Strangera – i indie rock, i post punk i dreamy pop. Sa sjedištem u Čileu, proveli su dosta vremena u inozemstvu, uključujući turneje po Europi, Južnoj Americi i SAD-u.

Njihov singl “Under” bio je u top 10 američkih nezavisnih radio postaja, a magazin Spin ih je proglasio u svojim najboljim novim bendovima za gledanje uživo u 2011. godini.



Bend je svirao važne festivale, uključujući Lollapaloozu i Primaveru Faunu, a u svojoj biografiji navode i nastupe uz nemali broj svjetskih imena poput Ed Sheeran, Raveonettes, Interpol, The Walkmen, Peter Hook (Joy Division, New Order), A Place To Bury Strangers. Diskografski iza sebe imaju pet albuma (zadnji, “Just” izdan 2016.) u pripremi je i novi, šesti album.

Komentari

komentara