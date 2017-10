Spielberg je malo živopisno mjesto sa svega pet tisuća žitelja na jugu Austrije, nedaleko Graza. Svjetski je poznato po trkaćoj stazi Red Bull Ring na kojoj se održavaju utrke Formule 1. Mjesto ima i aerodrom i autoput koji mu omogućuju laganu pristupačnost iz okolnih država.

Zato se tu održavaju i brojni mega koncerti najvećih svjetskih grupa. Posljednji je bio nedavno velikih The Rolling Stonesa.

Vječni Stonesi su se opet »zakotrljali« Europom. Turneju No Filter Tour 2017. započeli su u Hamburgu 9. rujna, a završiti će u Parizu trostrukim koncertom 25. listopada. Ukupno 14 koncerata u 12 gradova i 9 država. Vidjeti će ih gotovo milijun ljudi. Cijene ulaznica su ekstremno visoke, pojedina od tisuću do deset tisuća kuna, ovisno o mjestu s kojeg ćete ih promatrati. Unatoč enormnim cijenama svi su koncerti unaprijed rasprodani. U Spielbergu je bilo preko sto tisuća posjetitelja što je rekordno na ovoj turneji.

Fantastični prizori

Publika je pristigla iz mnogih zemalja, uglavnom na kotačima. Stotine i stotine autobusa parkirani su na trkalištu. Uzvisina s koje se pruža prekrasan pogled na mjesto održavanja koncerta. Tri sata prije početka, fantastičan prizor. Na desetine tisuća ljudi preplavilo je prostor održavanja koncerta, vidi se i aerodrom u pozadini na kojem je avion od Stonesa. Dominira pozornica s četiri vrlo visoka video zida, nekoliko stotina metara ispred nje je pet odvojenih montažnih tribina smještenih polukružno svaka s po oko pet tisuća mjesta. Ispred njih, između i iza (kroz procjepe) svoje će mjesto zauzeti publika.

Ono što će sve šokirati nakon ulaska je blato. Obilne kiše su padale, a za postaviti i opremiti ovako grandioznu, monumentalnu pozornicu i sve ostale objekte potrebno je brdo mehanizacije, kamiona, šlepera, velikih kranova, viljuškara… koji su sav prostor izorali. Blato vam smeta na početku, za vrijeme koncerta sabijeni ne primjećujete ga, ali odlazak je problematičan da vam cipele ne ostanu zaljepljene u njemu koje nije svugdje podjednako duboko.

Na pozornici dominiraju četiri ogromna video zida i to je ono što je većina mogla vidjeti. Velike su udaljenosti do pozornice, svi na ravnome, ispred vas skupocjeni ringovi tako da pravi fanovi u prvom redu stajanja budu udaljeni barem sto metara od bubnjara, a zadnji redovi su na stotine metara od pozornice. Što od tu možeš vidjeti osim video zida? Na njima se prizori neprestalno izmjenjuju, pored toga light show je nenadmašan. Stonesi mogu i uvijek angažiraju najbolje svjetske stručnjake. Zvuk savršen.

Godine nisu važne

Koncert započinju sa »Sympathy for the devil«. Prizor kao da ste u paklu. Sve u crvenom, a brojna pirotehnika plamti nad pozornicom. Na repertoaru je 20 pjesama. Jednu odabere publika prethodnim glasanjem, dvije su s posljednjeg albuma »Blue & Lonesome«, ostale su hitovi iz 55 godišnje karijere. Svakako najistaknutije su »Honky Tonk women«, »Street fighting man« i »Brown sugar«. Koncert završavaju sa »Satisfaction«, a nakon što ih publika pozove na bis uslijede »Gimme shelter« i »Jumping Jack flash«. Više od dva sata dobre svirke, neviđeni spektakl, savršenstvo zvuka i slike. Publika sve to promatra u jednom dahu, a današnja i posnimi mobitelima. Mick Jagger, zvijezda spektakla dominira prostorom na sto metara dugoj pozornici s catwalkom prema publici, stalno u pokretu, trči, pleše, razgovara, pjeva, svira gitaru i usnu harmoniku. Iako je 75-godišnjak, mnogo mlađi to ne bi mogli. Godine nisu važne.

Biznis

Pod šatorima su brojni štandovi, najviše se prodaje pivo. Čaša stoji pet eura, ali za nju treba izdvojiti još dva, dakle sedam eura. Sljedeće pivo ljevaš u istu čašu. U Fan shopovima majica kratkih rukava je 35 eura, dugih 50 eura, a s kapuljačom 80 eura. Biznis je to.

