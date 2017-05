Ryan Adams, veliki američki kantautor i multitalentirani glazbenik, predstavio je čak 17 novih pjesama u obliku novog izdanja »Prisoner B-Sides«.

Sredinom veljače ovaj cijenjeni autor, obožavan od fanova i medija, predstavio je novo studijsko izdanje – »Prisoner«, čijom produkcijom se bavio samostalno. Izdanje od 12 pjesama predstavljeno je sjajnim singlovima »Do You Still Love Me« i »To Be With You«.

U procesu stvaranja novog materijala, Ryan je bio u kreativnom zamahu, što je rezultiralo s većim brojem pjesama nego što ih se našlo na aktualnom studijskom albumu. Upravo te neobjavljene – B-strane pjesama – okupio je na jednom mjestu, na izdanju »Prisoner B-Sides«. Pjesme su originalno bile namijenjene objavi u sklopu limitiranog kolekcionarskog box-seta »Prisoner: End Of The World«, a naknadno su postale dostupne i digitalnim putem. Pjesme otkrivaju Ryanov način pisanja, trenutke prije ulaska u studio, te još jednom u fokus stavljaju njegov glas. Neki od singlova su »It Will Never Be The Same«, »Broken Things«, »Hanging On To Hope«, and »The Empty Bed«.



Ryan Adams karijeru je započeo u alt country bendu Whiskeytown, ali pravi proboj doživio je već na prve dvije solo stepenice – albumima »Heartbreaker« iz 2000. i »Gold« iz 2001. na kojem se nalazio veliki hit »New York, New York«, čiji spot je snimljen ispred WTC-a samo nekoliko dana prije napada 11. rujna. Slijedeće sezone obilježila su fantastična izdanja, a »Demolition«, »Love Is Hell« i »Rock’n’Roll« doveli su ga do suradnji s velikanima poput Eltona Johna, Melisse Auf Der Maur (Hole) i Billyja Joea Armstronga (Green Day). Iz tih godina datira i glasina da je Ryan obradio kompletan album »Is This It« grupe Strokes.

Od 2004. do 2009. predvodio je bend The Cardinals s kojim je snimio pet albuma, te »Easy Tiger«, ploču pod koju se sam potpisao. Nakon odlaska iz Cardinalsa i kraće pauze vraća se metalom inspiriranim izdanjem »Orion« nakon kojeg je zaredao četiri uistinu posebna albuma. »Ashes & Fire« ulovio je nominaciju za Grammyja, a ništa manje uspješan nije bio niti nasljednik »Ryan Adams«, čiji singl »Gimme Something Good« je također ulovio nominaciju za najglasovitiju američku glazbenu nagradu. Na albumu »1989« Ryan je obradio istoimeno izdanje Taylor Swift i popeo se na sedmo mjesto Billboardove top liste. Rekao je da zbog više od 1000 primljenih prijetnji više neće snimati albume obrada, ali onu klasika grupe Oasis »Wonderwall« i sam autor Noel Gallagher smatra toliko dobrom te ju izvodi na koncertima.



Ovaj iznimno talentirani glazbenik, ljubitelj poezije, mačaka, flipera, metala i američkog hardcorea na aktualnoj će turneji po prvi put nastupiti u našoj regiji i to samo u Zagrebu, u Tvornici kulture u četvrtak, 13. srpnja.

Ulaznice su po cijeni od 150 kn u pretprodaji, a na dan koncerta cijena će iznositi 170 kn.

