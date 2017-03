U četvrtak, 13. srpnja, pred hrvatskom će publikom prvi put nastupiti Ryan Adams, veliki američki kantautor i multitalentirani glazbenik kojeg obožavaju i fanovi i kritičari. Adams će nastupiti u zagrebačkoj Tvornici kulture i to će mu biti premijerni i jedini koncert u našoj regiji.

Ovaj iznimno talentirani glazbenik, ljubitelj poezije, mačaka, flipera, metala i američkog hardcorea sredinom veljače objavio je 16. studijski album »Prisoner«, predstavljen sjajnim singlovima »Do You Still Love Me« i »To Be With You«.

Karijeru je započeo u alt country bendu Whiskeytown, a pravi je proboj doživio prvim dvama albumima »Heartbreaker« iz 2000. i »Gold« iz 2001. godine. Materijali »Demolition«, »Love Is Hell« i »Rock’n’Roll« doveli su ga do suradnji s velikanima poput Eltona Johna, Melisse Auf Der Maur i Billyja Joea Armstronga. Iz tih godina datira i glasina da je Ryan obradio kompletan album »Is This It« grupe Strokes. Od 2004. do 2009. predvodio je bend The Cardinals s kojim je snimio pet studijskih albuma te »Easy Tiger«, ploču pod koju se sam potpisao. Nakon odlaska iz Cardinalsa i kraće pauze, vratio se metalom inspiriranim izdanjem »Orion« nakon kojeg je objavio još četiri albuma. »Ashes & Fire« nominiran je za Grammy, a ništa manje uspješan nije bio ni »Ryan Adams«. Na dugačkom popisu glazbenih diverzija Ryanov »1989« zauzima čelnu poziciju. Riječ je o albumu na kojem je obradio istoimeno izdanje Taylor Swift i popeo se na sedmo mjesto Billboradove top liste.

Ulaznice za koncert po cijeni od 130 kuna u prodaji će biti od petka. Od 1. svibnja do 12. srpnja cijena će im iznositi 150 kuna, a na dan koncerta cijena će im biti 170 kuna. Bit će ih moguće kupiti u Dirty old shopu, Rockmarku i Aquarius CD Shopu u Zagrebu, u Dallas Music Shopu u Rijeci, na prodajnim mjestima Eventima te na web-stranici eventim.hr.

