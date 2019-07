Drugo izdanje festivala Sailor Sweet&Salt Music Festival bit će održan u petak 26. srpnja na dosad nekorištenoj lokaciji – Senjskom pristaništu, u samom srcu grada Rijeke.

Headliner programa je jedna i jedina, neponovljiva diva domaće glazbene scene Josipa Lisac. Na recentnim nastupima izvodi svoje brojne uspješnice u osvježenim aranžmanima, praćena mahom mladim kvalitetnim glazbenicima.

Raspored nastupa 20:00 otvaranje vrata

20:45 – 21:15 Mrave brojim

21:30 – 23:00 Josipa Lisac

23:30 – 00:30 Mr Lee & IvaneSky

00:45 – 01:30 The Siids

01:45 – 02:45 Chui

Novi materijal predstavit će i Chui, hvaljeni kvartet koji kombinira jazz s rockom, elektronikom i zapravo svime što im dobro zvuči. Novi album je spreman, te izuzev novih pjesama pripremaju i presjek radova s nekoliko prijašnjih. Riječki dvojac The Siids spremaju debut album za jesen i upravo na Sailoru imate priliku čuti što će se sve na njemu naći. Mrave brojim, projekt Zorana Klasića Klasa, otvara festival i to s materijalom koji će uskoro doživjeti i službeno izdanje.

Konačno, tu su Mr Lee & IvaneSky, kao organizatori i autori koncepta Sailor, koji ovom prilikom premijerno predstavljaju istoimeni album. Pjesme na albumu nastale su za potrebe predstava na kojima je dvojac bio angažiran te naravno, u sklopu znanstveno-umjetničkog projekta “Zvučni karburator”, koji čini jezgru Sailora.

– Zašto je Sailor važan za Rijeku? Zašto morate doći sutra na festival i poslušati novi album Sailor? Pjesme su napravljena na frekvenciji Rijeke i ljudi, vaša srca čine zvuk i ritam ovog grada i čuti to potvrđuje našu zajedničku frekvenciju. Možemo je zajedno mijenjati i ovom gradu dati drugu frekvencijsku kulisu koja utječe na naše živote na način koji možda do sad niste bili ni svjesni. S tom frekvencijom grada Rijeke putovali smo do Berlina i surađivali sa njihovim simfoničarima ne bi li dobili još jednu dimenziju moguće suradnje između tog vrhunskih umjetnika i zvuka života dragih Riječana, kazali su Mr Lee & IvaneSky.

Cijena ulaznice iznosi 60 kuna u pretprodaji (online entrio.hr i fizička pretprodajna mjesta Entria, uključujući riječki Dallas Music Shop), te 80 kuna na dan događaja.

