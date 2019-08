Indijski glazbenik Samir Chatterjee proputovao je velik dio zemaljske kugle, ali u Hrvatskoj je prvi put. Razgovarali smo s njim neposredno prije koncerta održanog u sklopu ovogodišnjeg Crescendo Music FestivalCrescendo Music Festivala kojeg na Cresu jedanaesti put organizira Astrid Kuljanić, otočanka s njujorškom adresom.

Chatterjee joj je bio profesor na Manhattan School of Music, ali su i dalje ostali u kontaktu. Razgovor s indijskim umjetnikom odvijao se u opuštenoj atmosferi uz cappucccino i kacotine, tipične creske kekse, dok je publika polako zauzimala sjedalice na ljetnoj pozornici kina CineCres.

Poznati ste kao svjetski putnik, je li ovo vaš prvi posjet Hrvatskoj? Kako se osjećate ovdje?

– Da, prvi sam put u Hrvatskoj i mogu reći da se ovdje osjećam kao kod kuće, vrlo ugodno. Mislim da su ovdje ljudi i priroda povezani. Vidim prirodu u ljudima i ljude u prirodi. Inače se susrećem sa situacijama gdje ljudi i priroda nisu povezani kako bi trebali biti. Iako smo izgradili kuće i ceste, imamo moderna vozila i računala, imamo sve što nam treba za suvremeni način života, veliki dio našeg uma još je uvijek u prirodi. Primjerice, na Cresu sam susreo jednu simpatičnu gospođu, pripremila mi je odlična jaja sa slaninom i prekrasan cappuccino i počeli smo neformalno razgovarati. Spomenuo sam vjetar koji je dosta puhao, a ona mi je rekla da će vjetar puhati tri ili sedam dana. To pokazuje koliko su prirodne pojave u umu ovdašnjeg čovjeka. To sam osjetio istog trena kad sam ušao u Hrvatsku. Prvo sam posjetio Dubrovnik, bio sam u još nekim vašim gradovima, a otići ću i u Zagreb i još ponegdje kroz sljedećih nekoliko dana. Znam zašto nisam došao ranije u Hrvatsku. Sada sam puno spremniji apsorbirati sve što nudi vaša zemlja jer sam zreliji i mogu dobiti puno više od zemlje nego što sam mogao prije. To dolazi sa zrelošću, sva vaša osjetila se otvaraju, vaše oči mogu više vidjeti, uši više čuti.

Glazba je svugdje

Kroz vaš rad promičete transformirajući utjecaj glazbe na društvo. Kako glazba može promijeniti cijelo društvo?

– Neke stvari nas mijenjaju. To je transformacija. Glazba ima tu sposobnost.

Mislite li da sve vrste glazbe imaju tu sposobnost?

– Većina vrsti glazbe to može. Na primjer, određenu vrstu glazbe čujete kad uđete u šoping centar i ona vas potiče da više kupujete. Nekad se glazba koristila za pripremu vojnika za bitku. Glazba se čuje u crkvama, sinagogama i hramovima kako bi vjernike preplavilo molitveno raspoloženje. Dakle, mi ljudi smo odavno otkrili taj učinak glazbe. Moram reći da ne stvaramo samo mi glazbu, životinje također stvaraju glazbu. Glazba je svugdje. Glazba se sastoji od vibracija, a mi smo odabrali određeni frekvencijski pojas vibracija za stvaranje glazbe. U indijskom kontekstu davno je utvrđeno da se taj pojas podudara s raznim aspektima prirode. Mogu jamčiti da će vas takva glazba umiriti, čak uspavati, ukloniti svaku ljutnju ili mržnju, sve što vas dovodi u sukob s drugim bićima.

Preporod Afganistana

Radili ste na glazbenom preporodu Afganistana. Kako se to glazbeno obnavlja jedna zemlja?

– Sovjetski komunisti su tom narodu oduzeli religiju, a potom su došli ljudi koji su im oduzeli glazbu. Religija i glazba su dva temeljna stupa na kojima počiva jedno društvo. Kad sam posjetio Afganistan nakon odlaska talibana, zemlja je bila u teškom stanju i kako smo postupno obnavljali religiju i glazbu, ljudi su ponovno našli čvrsto uporište kako bi mogli mirno živjeti normalne živote. Kad govorimo o miru to je stanje uma, ne možemo ga umjetno stvoriti, on treba izrasti iz nečega, obično iz naše nutrine, iz nutrine pojedinca, društva ili nacije. A glazba može donijeti taj mir.

Za svoj glazbeni izričaj odabrali ste tradicionalni indijski instrument tablu Kakav je to instrument, po čemu se razlikuje od sličnih bubnjeva?

– Tabla ima više varijacija tonova. Sastoji se od dva bubnja, manjeg i većeg i njihovom kombinacijom proizvodi se mnoštvo tonova, a oni su slični bilo kojem jeziku kojim se služimo za komuniciranje. Tabla ima jako razvijen jezik bubnjeva, pa ću neke od skladbi koje ću svirati ujedno i vokalizirati, tj. pjevat ću uz njih. Sve što se svira na tabli može se i vokalizirati.

Što želite poručiti svojom glazbom?

– Kod glazbe ili bilo kojeg oblika umjetnosti radi se o apstraktnom jeziku. Određeni jezik ima smisla ljudima koji ga razumiju, ali apstraktni jezici su univerzalni i svi ih mogu razumjeti.

Surađujete s glazbenicima koji se bave različitim vrstama glazbe. Kako se tabla slaže s drugim instrumentima?

–Vrlo lako se uklapa. Tabla je vrlo fleksibilan instrument. Ona je kao sir koji se slaže s raznim jelima.

Mudrost je univerzalna

Vi ste i učitelj. Koja znanja i vrijednosti želite prenijeti svojim učenicima?

– Glavni cilj mojeg poučavanja je da učenike učinim znatiželjnima. Ograničeno je znanje koje im ja mogu prenijeti. Danas, ako imate računalo spojeno na internet, možete doći do mnoštva informacija. Međutim, ako učenike učinite znatiželjnima, potražit će puno više informacije i znanja nego što im vi možete prenijeti. To je najviše što učitelj može postići. U našoj tradiciji postoji vrsta učitelja koji se zove guru. Danas se često postavlja pitanje trebamo li gurue ili ne, jer su ljudi često samouki, bilo da uzmu instrument i nauče svirati ili odu na internet i skupe potrebne informacije. Ali ja smatram, na temelju promatranja, da se radi o trostupanjskom sustavu: informacija – znanje – mudrost. Informacije su lako dostupne, danas više nego ikad. Za obradu tih informacija i stvaranje znanja na temelju informacija nužna je neka vrsta vodstva. Zbog toga trebate vodiča, mentora, učitelja, gurua. Esencija znanja se potom ekstrahira u mudrost. Ali to je dugotrajan proces.

Radi li se tu o indijskoj, istočnjačkoj mudrosti ili takva razmišljanja nalazimo i na Zapadu?

– Ne vjerujem da postoji indijska ili istočnjačka mudrost jer smatram da je mudrost univerzalna. Kad sam se rodio, nisam se rodio kao Indijac, rođen sam kao novi primjerak ljudske vrste. Kasnije mi je netko rekao da sam Indijac. Ali svatko, neovisno o tome je li rođen u Indiji, Hrvatskoj ili Meksiku prvenstveno pripada istoj ljudskoj vrsti. Sve ostale odlike koje se povezuju s našim identitetom su nam rečene, naučene su. Ako ste u stanju, u nekom trenutku vašega života, nadići te naučene odlike, bit ćete prvenstveno ljudsko biće, a ne Indijac, Talijan ili Australac. To su neka vječna pitanja koje si ljudi postavljaju i pokušavaju naći odgovore: tko sam ja, zašto sam ovdje, što bih tu trebao raditi. Koje je moje konačno odredište. To su najvažnija pitanja i na njih možemo dobiti odgovore tek na onom trećem stupnju koji zovemo mudrost.

Promotor fuzije indijske i zapadnjačke glazbe

Samir Chatterjee (rođen 1955.) indijski je svirač table i glazbeni pedagog. Tijekom cijele godine putuje širom svijeta, nastupajući na brojnim festivalima kao solist ili s drugim izvanrednim glazbenicima iz indijske i ne-indijske glazbene tradicije. Nastupio na dodjeli Nobelove nagrade za mir u Oslu 2007. godine, te nekoliko puta na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Živi u New Yorku gdje je postao promotor fuzije indijske i zapadnjačke glazbe. Član je nekoliko glazbenih sastava različitih žanrova, jazz, klasičnih i avangardnih. Osnivač je i direktor Chhandayana, organizacije posvećene očuvanju i promociji indijske glazbe. Od 2005. predaje na Manhattan School of Music, a kao gostujući profesor predavao je na najprestižnijim američkim sveučilištima.

