Nakon odličnog regionalnog line upa nultog dana te Prodigyja, Fatboy Slima, Paula Kalkbrennera i Dubioze, koji će vladati glavnim pozornicama tijekom petka i subote, konačno je otkriveno ime headlinera finalnog tuluma Sea Star Festivala.

U umaškom kompleksu Stella Maris u nedjelju 28. svibnja veliku završnicu priprema house zvijezda u vrtoglavom usponu – Mahmut Orhan!

Njegov planetarno popularni megahit »Feel«, kojim je pokorio svjetske top liste i radijske postaje, bilježi gotovo 200 milijuna YouTube pregleda i tjednima je bio najprodavaniji hit na najvećoj online prodavaonici DJ scene Beatport, kao i među 20 najprodavanijih na iTunes servisu u više od 20 zemalja. U svijet dance glazbe ušao je remiksirajući trake iz 80ih i 90ih, a njegova kombinacija soulful deep housea i groovy indie dancea dovela ga je do izdavanja na više labela te mu priskrbila titulu jednog od najviše obećavajućih dance izvođača na svijetu. Mahmut će publiku Sea Stara očarati pravim ljetnim DJ setom u kojem se mogu očekivati i magični miksevi singlova kao sto su »Age of Emotions«, »Uprising«, »Believe Me Now«, »Hold You«, »Way To Life«, »Vesaire« i mnogi drugi.

Mahmut Orhan se tako pridružuje velikim imenima line upa kojeg između ostalog čine svjetski megastarovi The Prodigy, Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner, Pendulum, Modestep, Spiller, Umek te mnogobrojne regionalne veličine kao što su Dubioza Kolektiv, S.A.R.S., Urban & 4, Kawasaki 3P, Brkovi, Elemental, PipsChips&VideoClips, Rambo Amadeus i mnogi drugi. Više od 70 izvođača svojim će nastupima na atraktivnoj lokaciji tik uz more označiti službeni početak EXIT Ljeta ljubavi 2017.

Festivalske ulaznice po cijeni od 299 kn, s 30% popusta, u prodaji su još samo do kraja utorka, 9. svibnja, a od srijede, 10. svibnja, cijena im se penje na 349 kn. Festivalske ulaznice vrijede za ulaz od četvrtka, 25. do nedjelje, 28. svibnja. U ponudi su i jednodnevne ulaznice po cijeni od 49 kn za četvrtak te 199 kn za petak i subotu te VIP Gold ulaznice za sva četiri dana za 749 kn. Sve ulaznice se mogu kupiti online i na prodajnim mjestima Entria, Ticketshopa i Eventima. Više informacija o ulaznicama, smještaju i prijevozu može se pronaći na www.seastarfestival.com.

