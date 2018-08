U sklopu Impuslea, klupskog riječkog boutique festivala što će se na nitz lokacija u gradu na Rječini odviti od 13. listopada do 10. studenog u organizaciji Distune Promotiona i Studentskog kulturnog centra (SKC) Sveučilišta u Rijeci, u Art-kinu Croatia u petak, 2. studenog s početkom u 21 sat bit će održana ekskluzivna projekcija filma »Scream for me Sarajevo« (2017.), u režiji Tarika Hodžića.

Riječ je dokumentarnom filmu o koncertu Brucea Dickinsona održanom u nemogućim uvjetima, tijekom opsade Sarajeva u zimu 1994. Priča je to o glazbenicima koji su riskirali svoje živote kako bi došli svirati ljudima, koji su riskirali živote da bi ih došli slušati. U tom dubokom, tamnom paklu, jedne prosinačke večeri, pred publiku koja nije mogla vjerovati svojim očima i ušima, stao je Bruce Dickinson, koji je riskirao život za ljude pod opsadom. Te večeri Bruce Dickinson bio je u BKC-u, držao mikrofon i vrištao: Scream For Me Sarajevo.



Pretprodaja ulaznica za kino krenula je jučer po cijeni od 20 kuna, a mogu se kupiti online u sustavu Ulaznice.hr, a od 19. rujna i na blagajni Art-kina Croatia. Članovi/ice Filmskog kluba ulaznice mogu kupiti po cijeni od 10 kuna. Uz filmske, u prodaji je ograničen broj festivalskih ulaznica koji vas vodi na sve koncerte i popratne događaje 5. izdanja festivala, a može se nabaviti u sustavu Entrio po cijeni od 175 kuna do 9. rujna, te 200 kuna do 30. rujna.

