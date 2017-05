Vrhunska kombinacija izvođača u kojoj se miksaju globalne i regionalne superzvijezde, punk, hip hop, rock, electro pioniri i heroji obilježit će prvo izdanje Sea Star Festivala koji će krajem ovog mjeseca biti održan u multifunkcionalnom kompleksu Stella Maris u Umagu.

Veliko festivalsko događanje pod motom »Enter the Summer Of Love« bit će početak EXIT Ljeta ljubavi kojim će biti otvorena festivalska ljetna sezona.

Do sada su objavljena imena većine, ali ne i svi izvođači Sea Star Festivala. Nedjeljni program, kao i program ostalih pozornice te još nekoliko iznenađenja bit će poznati do 9. svibnja.

Neviđeno zanimanje publike iz Hrvatske, regije i Europe u proteklim je mjesecima stvorilo izrazito pozitivnu atmosferu oko premijernog Sea Star Festivala pa je slijedom toga i prvotni plan za zagrijavanje višestruko pojačan izuzetnim line upom.

Matematika festivala »2+2« znači da će publika uživati u warm-up tulumu nazvanom Enter The Sea Star u četvrtak 25. svibnja, dok je nedjelja, 28. rezervirana za after-party. Sea Star počinje dnevnim programom već u podne i to partyjima oko šljunčane plaže u laguni, dok će noćni program upaliti sve pozornice i trajati do ranih jutarnjih sati. Uz eklektičan glazbeni set up posjetitelje će na dočekati i bogati FoodLand, ali i chill i activity zone te cashless-sistem plaćanje.

Svjetska i regionalna glazbena imena

Addiko Tesla Stageom, glavnom pozornicom festivala proći će ogromna svjetska i regionalna glazbena imena koja predvode britanske zvijezde The Prodigy i Fatboy Slim, kao i Paul Kalkbrenner, Dubioza Kolektiv, Modestep Live, Urban & 4, Spiller, Petar Dundov, Fakofbolan i Nipplepeople.

Nautilus Arena powered by Radio 101, druga po veličini pozornica, smještena unutar centralnog ATP stadiona bit će dom vrhunske elektronike u izvedbama Penduluma, Umeka, Marine Karamarko i Aneya F, a pratit će ih regionalni hip hop i alt rock heroji kao što su S.A.R.S., Elemental, Brkovi, PipsChips&Videoclips, Rambo Amadeus, Kawasaki 3P, Bad Copy, Kiša metaka, Jonathan, Artan Lili, Sassja, High5 & Kuku$, Krankšvester, Kandžija i Gole žene, M.O.R.T. te slovenski Matter.

PETAK, 26. SVIBNJA Addiko Tesla Stage: The Prodigy, Dubioza Kolektiv, Modestep, Urban & 4 i Fakofbolan Nautilus Arena powered by Radio 101: Bad Copy, Matter, Kiša metaka, High5 & Kuku$, Krankšvester, Marina Karamarko, Aney F i Umek

Pozornica Enter Stage, napravljena u suradnji s radiom Enter Zagreb, a na njoj će se predstaviti DJ-reprezentacija koju čine DJ Don Tom, DJ Indy, Joe 2Shine, Bad Kid i The Trixx. Rezidenti brojnih klubova i tuluma u državi donijet će hitovi na potezu od hip hopa i trapa, pa sve do disca, house i EDM-a te obilježiti prvi veliki ovogodišnji laguna party u Stella Marisu.

Prva najava Sea Star Festivala sredinom prosinca prošle godine postala je najveća glazbena u zemlji i regiji, a dolazak novosadskog Exita, jednog od najcjenjenijih europskih festivala, u Hrvatsku izazvao je pažnju i u svjetskim glazbenim medijima. Glavna programska karakteristika Sea Star Festivala prenošenje je duha najomiljenijih scena Exita uz originalan, morski pečat Istre. U programskom smislu prednost je dana izvođačima čiji su nastupi bili jedni od najboljih u povijesti Exita. Glavna pozornica Addiko Tesla Stage bit će u duhu istoimene novosadske pozornice. Nikola Tesla, kao motiv i inspiracija, u festivalskom se svijetu originalno pojavio na Exitu – u jednom od prvih izdanja na prostoru festivala podignut je Teslin toranj, a 2013. Main stage ponosno je nosio naziv Main Tesla Stage i tad je grupa Prodigy na održala legendarni nastup.

SUBOTA, 27. SVIBNJA Addiko Tesla Stage: Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner, Spiller, Petar Dundov i Nipplepeople Nautilus Arena powered by Radio 101: Pendulum DJ set, Elemental, Sassja, PipsChips&Videoclips, Jonathan, Artan Lili i Brkovi

Druga večer glavne pozornice Sea Star Festivala predstavit će jednu od najpopularnijih elektroničkih pozornica na svijetu – globalno poznatu EXIT Dance Arenu, dok će Nautilus Arena predstaviti superpopularne pozornice Exita – Fusion i No Sleep.

Imena izvođača koji će nastupiti na pozornicama pod imenom Exotic Laguna, Zion Beats, Silent Octopus i Cinema Stage bit će objavljena uskoro. Te će pozornice donijeti žanrovsku raznolikost uz hip-hop, reggae, latino, bass, house, techno. Pozornica Cinema donijet će veliko platno gdje će se osim odličnih filmova, prikazivati i najbolji nastupi s Exita u visokoj rezoluciji.

Ulaznice

U prodaji se nalaze festivalske ulaznice po cijeni od 299 kuna, s 30% popusta, što je cijena koja će ostati od isteka zaliha ili najkasnije do 9. svibnja. Od srijede, 10. svibnja cijena im se penje na 349 kuna. Festivalske ulaznice vrijede za ulaz od četvrtka, 25. do nedjelje, 28. svibnja. U ponudi su i jednodnevne ulaznice po cijeni od 49 kuna za četvrtak te 199 kuna za petak i subotu te VIP Gold ulaznice za sva četiri dana za 749 kuna. Ulaznice je moguće kupiti online i prodajnim mjestima Entrija, Ticketshopa i Eventima. Informacije o ulaznicama, smještaju i prijevozu moguće jepronaći na www.seastarfestival.com.

Golemo zanimanje koje od najave dolaska Exita u Hrvatsku vlada za Sea Star Festival ne jenjava što potvrđuje i podatak da je već u pretprodaji prodano čak 80% kapaciteta festivala koji će imati kapacitet 25.000 posjetitelja. Umaško okupljanje koje će obilježiti službeni početak Exitovog Ljeta ljubavi 2017. toliko je popularno među publikom da odlična prodaja prijeti da prije početka festivala opustoši prodajna mjesta. To bi se moglo dogoditi već u sljedećih nekoliko dana.

Danonoćna zajednica

Iskustvo koje za posjetitelje nudi Sea Star je danonoćna zajednica jer se najbliži smještajni kapaciteti nalaze u neposrednoj blizini mora, svega 100 metara od ulaska u festivalski prostor, a najudaljeniji su najviše 15 minuta šetnje uz more. U ponudi su festivalski kamp, te smještaj u hotelima, vilama i apartmanima, a cijene se kreću već od 9,99 eura po osobi. Sea Star nudi dvije vrste kamp smještaja – Premium i Premium Plus – oboje kvalitete 4 zvjezdice. Kamp će biti u funkciji od 24. do 29. svibnja s cijenama od 28 do 33 eura. Posjetitelji mogu rezervirati i smještaj u hotelima Sol Aurora i Sol Umag, Melia Istrian vilama te apartmanima Sol Amfora, Sol Stella, Sol Katoro i Polynesia. Svi su u krugu od 100 metara do najviše 1 km od Sea Stara, što umaški festival čini najopremljenijim u Hrvatskoj.

