Na druženju s medijima održanom u zagrebačkom Swanky Monkey Gardenu službeno je predstavljen Addiko Bank kao generalni sponzor Sea Star Festivala. Na točno 50 dana prije početka festivala, jak line up u Stella Marisu upravo je pojačan velikim partnerom koji će svojim angažmanom podići kvalitetu prvog izdanja festivala.

Okupljenima su se na početku konferencije za medije obratili Dušan Kovačević, direktor i osnivač Exit Festivala i Maja Čulig, direktorica marketinga Addiko Grupe.

– Jako smo zadovoljni i jako pozitivno iznenađeni prijemom publike i medija koji smo doživjeli u Hrvatskoj. U odnosu na početni kapacitet festivala od 10 tisuća ljudi, on je više nego dupliran, te očekujemo da će 20 – 25 tisuća ljudi proći festivalom. Suradnja s Addikom znači jako puno, snažni partneri su dio uspjeha festivala. Hvala im što su bili hrabri da uđu u sponzorstvo festivala na najvišoj razini već u prvoj godini održavanja, kazao je Dušan Kovačević.

– Addiko je kao moderna, jednostavna i izravna banka prepoznala ideju i ovim sponzorstvom dala višegodišnju podršku Sea Star Festivalu, i Exitu kao jednom od najvećih festivalskih brandova, ne samo u Hrvatskoj i regiji, nego u cijeloj Europi. S obzirom da smo u poslu fokusirani na zadovoljstvo klijenata tako nam je jako važno i da svim posjetiteljima festivala osiguramo brze i lako dostupne financijske usluge na licu mjesta. Osiguranjem potrebne infrastrukture doprinijet ćemo kvaliteti festivala, a posjetitelji će moći bezbrižno uživati u odličnoj atmosferi i glazbi, istaknula je Maja Čulig.



Novinarima i gostima se s nekoliko riječi obratio i Frano Matušić, državni tajnik pri Ministarstvu turizma Republike Hrvatske koje je službeno potvrdilo pokroviteljstvo nad Sea Star Festivalom.

– Nismo imali nimalo dvojbe za pokroviteljstvom kada su nam Dušan i grad Umag izložili o čemu se radi. Vjerujemo da će Sea Star doista biti magnet za publiku jer smatramo da je Hrvatska prelijepa i računamo na turističku sezonu tijekom cijele godine, a ovo je vrsta sadržaja koja će privući mlade ljude koje je najteže privući, kazao je Frano Matušić.

Medijima su se zatim obratili direktor Turističke zajednice grada Umaga Milovan Popović posebno naglasivši da se dolazak Sea Stara u Umag već sad itekako osjeti. U danima festivala popunjenost kapaciteta nemjerljivo je veća u odnosu na prethodne godine, a lokalna zajednica ponosi se činjenicom da je Sea Star umaški festival, koji se brendira i razvija uz pomoć Exita.

Luka Tralić – Shot, osnivač i vokal Elementala iznimno je pohvalio line up Sea Stara u kojem ima puno prijatelja i kolega s kojima su djelili pozornicu i posebno se osvrnuo na važnost podrške grada, države i velikih partnera ovakvim manifestacijama, kao i veliku infrastrukturnu funkcionalnost koju ima Stella Maris.

Umaški Sea Star postao je, u svega nekoliko mjeseci, najveća i najatraktivnija nova regionalna festivalska destinacija ove godine. Početni kapacitet već je dupliran zbog ogromnog interesa publike te se očekuje da će prostorom kompleksa Stella Maris od četvrtka, 25. do nedjelje 28. svibnja proći oko 60.000 ljudi.

Šest festivalskih pozornica, kojima će dominirati Addiko Tesla Stage i Nautilus Arena powered by Radio 101, publici iz cijele Europe predstavit će ogromna internacionalna i regionalna glazbena imena, počevši od Prodigyja, Fatboy Slima, Paula Kalkbrennera, Modestepa, Spillera, Penduluma pa do Dubioza Kolektiva, Umeka, Urban & 4, Elementala, Brkova, PipsChips&Videoclipsa i više od 70 izvođača žanrovski raspoređenih od elektronike, rocka, punka, hipa hopa do reggaea i latina.

Svoju bazu Sea Star ima u prekrasnom kompleksu Stella Maris u čijoj neposrednoj blizini se nalazi bogato opremljen festivalski kamp te hoteli, apartmani i vile, dok je centar Umaga udaljen svega 10 minuta hoda. Sve to čini Sea Star Festival idealnim mjestom za početak Exitovog Ljeta ljubavi 2017.

