Početkom ožujka zbog velikog interesa publike dupliran je početni kapacitet Sea Star Festivala, a nastavak tog izvanrednog vala, rezultirao je još jednim povećanjem kapaciteta, festivalskom mapom koja se sada prostire oko cijele lagune i čak dva puta većim brojem pozornica i festivalskih zona u odnosu na prvi plan.

Po 25.000 ljudi dnevno, u petak 26. i subotu 27. svibnja, uživat će u glazbenim programima i atraktivnim neglazbenim sadržajima u čak 13 zona unutar umaškog kompleksa Stella Maris.

Osnovni plan o šest festivalskih scena u Stella Marisu podignut je na ukupno sedam jer se Addiko Tesla pozornici, Nautilus Areni powered by Radio 101, Exotic Laguni, Zion Beatsu, Silent Octopusu i Party Cinemi pridružio Godlfish Stage, pozornica najbliža otvorenom moru.

Zion Beats pozornica je posvećena reggae i dub kulturi na kojoj će nastupati izvođači iz Velike Britanije i regije, a predvode ih Nina Davis, Mak Floss i King Calypso.

Exotic Laguna prepuštena je u ruke latino ritmova koje će diktirati brojni DJ-i i MC-i koje predvodi kubanski majstor plesa Choma Sumba Garcia, a temperaturu će dodatno podizati atraktivne plesačice. Obe pozornice svoj će program započinjati već u podne.

Silent Octopus jadranska je verzija popularnog Silent Disca, jedne od pozornica Exita na kojima se stvarala najveća gužva. Najglasniji tihi tulum na Sea Star Festivalu također će predstaviti 3 različita kanala, žanrovski šarolika od hitova 80-ih i 90-ih do aktualnih pop, dance, hip hop, trap, rock i disco blockbustera.

U blizini Silenta smjestilo se najrasplesanije kino pod vedrim nebom. Party Cinema donosi Best Of snimke nastupa s tri Exita (2014. – 2016.) te pune koncerte Bastillea, Dave Clarka, Nine Kraviz, Georgea Clintona, Jamesa Zabiele, The Vaccines i mnogih drugi kojima su zapalili mase na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Najmlađa pozornica festivala, Goldfish Stage, svojim će laganijim setovima već od podneva zabavljati publiku, da bi se kako večer odmiče pretvorila u još jednu punokrvnu diskoteku na otvorenom. Za DJ pultom izmjenjivat će se regionalna DJ reprezentacija.

Pet sjajnih pozornica odlično će se dopuniti muzički program kojeg na dvije glavne scene predvode The Prodigy, Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner, Dubioza Kolektiv, Pendulum, Modestep, Spiller, Umek, Urban &4, Elemental i mnogi drugi.

ULAZNICE

U prodaji se nalaze festivalske ulaznice po cijeni od 349 kn. Festivalske ulaznice vrijede za ulaz od četvrtka, 25. do nedjelje, 28. svibnja. U ponudi su i jednodnevne promo ulaznice za četvrtak po cijeni od 49 kn, 199 kn za petak i subotu te VIP Gold ulaznice za sva četiri dana za 749 kn. Sve ulaznice se mogu kupiti online i na prodajnim mjestima Entria, Ticketshopa i Eventima.

