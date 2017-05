Ogroman interes koji od najave dolaska Exita u Hrvatsku vlada za Sea Star ne jenjava i doveo je do prodaje čak 80 posto kapaciteta festivala.

Fantastičan vibe stvoren na izuzetnom izvođačkom line upu, atraktivnoj morskoj destinaciji i činjenici da je umaško okupljanje službeni početak Exit Ljeta ljubavi 2017. rezultirao je prodajom koja prijeti da prije početka festivala opustoši prodajna mjesta. To bi se moglo dogoditi i u sljedećih sedam dana, jer povoljnije festivalske ulaznice od 299 kuna, s 30 posto popusta, su u prodaji najkasnije do utorka, 9. svibnja, nakon čega, ako ih ostane, će biti čak 50 kuna skuplje. Od srijede, 10. svibnja cijena im se penje na 349 kuna. Festivalske ulaznice vrijede za ulaz od četvrtka, 25. do nedjelje, 28. svibnja.

U ponudi su i jednodnevne ulaznice po cijeni od 49 kuna za četvrtak te 199 kuna za petak i subotu te VIP Gold ulaznice za sva četiri dana za 749 kuna. Sve ulaznice se mogu kupiti online i na prodajnim mjestima Entria, Ticketshopa i Eventima. Više informacija o ulaznicama, smještaju i prijevozu može se pronaći na www.seastarfestival.com.

U ovom trenu objavljen je većina, ali ne i svi izvođači Sea Star Festivala. Program počinje u četvrtak, 25. svibnja večeri nazvanom Enter The Sea Star i trajat će sve do nedjelje, 28. svibnja. Addiko Tesla Stageom, glavnom pozornicom festivala proći će ogromna svjetska i regionalna glazbena imena koja predvode The Prodigy, Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner, Dubioza Kolektiv, Modestep, Urban & 4, Spiller, Petar Dundov, Fakofbolan i Nipplepeople.



Nautilus Arena powered by Radio 101, druga po veličini pozornica, smještena unutar ATP stadiona bit će dom vrhunske elektronike u izvedbama Penduluma, Umeka, Marine Karamarko i Aneya F, a pratit će ih regionalni hip hop i alt rock heroja kao što su S.A.R.S., Elemental, Brkovi, PipsChips&Videoclips, Rambo Amadeus, Kawasaki 3P, Bad Copy, Kiša metaka, Jonathan, Artan Lili, Sassja, High5 & Kuku$, Krankšvester te slovenski Matter.



Nedjeljni program, kao i program ostalih pozornice te još nekoliko iznenađenja bit će poznati do 9. svibnja.

Ovogodišnjem interesu za prvo izdanje Sea Star festivala u Umagu doprinosi pozicija prvog velikog festivala u godini koji otvara ljetnu sezonu koji je svoju bazu našao u multifunkcionalnom umaškom kompleksu Stella Maris, smještenom na samoj obali Jadrana.

