She Loves Pablo i Straight Mickey and the Boyz nova su imena 13. INmusica.

Zagrebački groove/stoner bend She Loves Pablo osnovan je 2006. Prvi album »Mother Of All« objavili su 2009., uslijedio je »Burn And Levitate« 2013., te »Try Mandarin« 2016.

Beogradski Straight Mickey and the Boyz dinamična je trojka sjajnih glazbenika koji su pod utjecajem raznih žanrova stvorili prepoznatljiv zvuk.

Poznati su kao grooverski rock tornado, a kroz glazbu se igraju s rockom, hard coreom i funkom.

Etablirali su se kao jedan od najperspektivnijih novih regionalnih bendova zbog svojih energičnih nastupa.

