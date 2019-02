Zagrebački groove rokeri She Loves Pablo ovog tjedna izbacuju vinilno reizdanje žestokog prvijenca “Mother Of All”.



Album je u CD formatu rasprodan već godinama, a od izlaska 2009. pa sve do danas slovi kao biser hrvatskog alternativnog rocka. Veliki koncert povodom jubilarne obljetnice sprema se ovog petka, 22. veljače u Vintage Industrialu.

U alternativnim krugovima eminentno ime, She Loves Pablo uživa mnogobrojnu, lojalnu bazu fanova te predstavlja bend koji bi svaki ljubitelj glasnog rocka trebao čuti uživo. Neupitni „ziceri“ s debi albuma poput »I Am The Motor«, »Slo Diesel« ili »All Down« dokazani su favoriti publike u kojima je ulo vljena iskrena esencija rocka.

Vinilno izdanje moći će se ekskluzivno kupiti na koncertu, a donosi i bonus pjesmu »Rust«, dosad neobjavljenu, pa ni sviranu uživo čija snimka datira iz vremena stvaranja albuma. Kompletan redizajn artworka nastao u izvedbi Filipa Bartola, jednog od najcijenjenijih hrvatskih tattoo artista, prikazuje novu viziju originalnog covera, nastavak priče 10 godina kasnije.

– Nakon što smo prije tri godine proslavili desetu godišnjicu benda, sada i naš prvi album puni taj lijepi okrugli rođendan. S obzirom da te pjesme publika i dalje jako voli, htjeli smo posvetiti jednu večer ljudima koji su s nama od početka, ali i ekipi koja je u proteklih 10 godina otkrila bend i glazbu koju smo napisali i snimili kao klinci od 18-ak godina. Ovo će biti jedan poseban koncert, naš najdulji dosad, gdje ćemo iznimno izvesti pjesme s prvijenca koje inače ne izvodimo, ali i presjek ostatka repertoara. Također, ovo će biti prilika da predstavimo i neke nove stvari s nadolazećeg četvrtog albuma koji izlazi ove godine. Sve u svemu spremamo jednu posebnu večer za publiku, ali i za nas same, izjavio je bend uoči koncerta.

Na koncertu u Vintage Industrialu kao posebni gosti na poziv benda nastupit će opaka sludge/doom mašina Apey & The Pea iz Mađarske.

