SuperUho Festival kao krovna manifestacija organizacije koja pod imenom Žedno Uho u Zagrebu djeluje već 20 godina, ovim projektom ispunjava svoju dugogodišnju želju i potrebu da kreativnu, zanimljivu i često drugačiju glazbu promovira i u ostalim krajevima Hrvatske. Svjesni činjenice da je previše kvalitetnih kulturnih sadržaja koncentrirano u glavnom gradu ove zemlje, Žednouhi su se odlučili aktivirati na našoj obali, a nakon dvogodišnjeg eksperimenta sa Šibenikom konačni je izbor 2016. pao na Primošten, jednu od najljepših lokacija, ne samo na našoj obali, već i na cijelom Mediteranu.

Četvrto izdanje SuperUho Festivala održat će se u Primoštenu od 7. do 9. kolovoza, u istom prekrasnom, intimnom prostoru nekadašnjeg hotela Marina Lučica, koji se nalazi na svega nekoliko desetaka metara od jedne od najljepših plaža na Jadranu. Kao i dosad na svim će ključnim lokacijama biti dostupan besplatan wi-fi zahvaljujući Iskonu, koji ostaje vjeran partner i generalni sponzor SuperUha. Središnji dio festivalskog prostora i ove će godine postati Iskonova zona opuštanja, koja će tako u spoju s festivalskom plažom ponovo biti sastavnim dijelom i omiljenim okupljalištem festivalskih gostiju, kako tijekom dana, tako i navečer u pauzama između nastupa izvođača. U navedenom je prostoru smješten i idiličan kamp u potpunosti natkriven gustom borovom šumom. Kamp će biti otvoren već 5. kolovoza u 12 sati i radit će sve do 10. kolovoza u 12 sati, a za dva uvodna dana koji će prethoditi glavnom festivalskom programu pripremaju se dodatni sadržaji o kojima će informacije biti dostupne uskoro.

Kao prvo veliko festivalsko ime SuperUho najavljuje Shellac, energični rock trojac predvođen legendarnim Steveom Albinijem, još jednim u nizu velikana koji će posjetiti ovaj festival, a koji je svojim vizionarskim idejama iz korijena mijenjao zvuk onoga što je do prije 30 godina bilo znano kao rock glazba. Ne samo da je kroz fantastično bučne Big Black i Rapeman Albini pokazao kako je ono što se do sredine osamdesetih smatralo glasnim sviranjem gitare zapravo bilo gotovo benigno pimplanje po žicama ovog popularnog instrumenta, već je i svojim producentskim radom značajno utjecao na karijere nekih od najvećih glazbenika/bendova nastalih u proteklih trideset godina. Vjerojatno je najpoznatiji primjer njegovog djelovanja na zvuk benda kroz sam proces snimanja i produkcije ostvaren na “Surfer Rosa” albumu grupe Pixies, čije je članove naprosto natjerao da odvrnu pojačala i svoj neupitan dar tako demonstriraju u punoj snazi, ili na posljednjem studijskom albumu grupe Nirvana kojoj je od samog početka bio veliki uzor, baš kao i na drugom studijskom albumu PJ Harvey objavljenom iste 1993. U ušima svojih brojnih sljedbenika ostat će zauvijek zapamćen u prvom redu kao snimatelj i producent stotine sjajnih nezavisnih izdanja među kojima valja istaknuti sjajna prva tri albuma jednog najznačajnijih bendova devedesetih The Jesus Lizard. Premda se nakon otvaranja vlastitog, danas kultnog Electrical Audio studija 1997. i skorim raspadom kratko živućih Rapemana činilo kako je njegova aktivna glazbena karijera postala stvar prošlosti, pet godina kasnije nas je obradovao svojom novom grupom Shellac koja je pokrenuta kao neformalna suradnja trojice prijatelja, unutar koje su se našli nekadašnji basist Volcano Sunsa Bob Weston te bubnjar Breaking Circusa Todd Trainer. Sama priroda nastanka ovog projekta koji je svojim članovima u početku služio kao ispušni ventil od svakodnevnih poslova nije obećavala njegov dug vijek, no danas 25 godina i 5 albuma kasnije Shellac su bolji i aktivniji nego ikada, bit će to bez sumnje prava lekcija iz glasnog distorziranog gitarskog rock’n’rolla, onog najboljeg čikaškog.

Conor Oberst je druga zvijezda ovogodišnjeg festivala, kantautor najpoznatiji kao gitarist, pjevač i skladatelj popularnih Bright Eyesa. Pseudonim je to pod kojim je Conor počeo pisati pjesme kao petnaestogodišnjak da bi tijekom prve tri godine snimio na desetke pjesama koje uglavnom uključuju njegov glas, gitaru te povremene eksperimente s klavijaturama i ritam mašinama. Izvanserijski dar koji je već na tim ranim snimkama demonstrirao nije mogao proći nezapaženo pa mu kolekciju od dvadeset pjesama 1998. objavljuje Saddle Creek, etiketa koja je stajala i još uvijek stoji iza kreativne glazbene scene Omahe. Uslijedio je niz od devet albuma koje su Bright Eyes u sljedećih 13 godina objavili za istu izdavačku kuću, albuma koji su u pravilu polučili hvalospjeve kritike, da bi 2007. albumom “Cassadaga” doživjeli i veliki komercijalni uzlet te se popeli u sam vrh Billboardove liste najprodavanijih albuma u SAD-u. I baš u tom komercijalnom vrhuncu Conor je odlučio zamrznuti Bright Eyes i krenuti raditi pod vlastitim imenom te već iduće 2008. objavljuje album “Conor Oberst”, a utjecajni Rolling Stone ga proglašava kantautorom godine. Otad je nanizao pet albuma od kojih posljednji u listopadu objavljeni “Ruminantions” promovira na idućoj festivalskoj europskoj turneji u sklopu koje će svratiti i do Primoštena.

Kao treće ime koje najavljuju, iz Splita dolazi još jedan sjajan glazbenik Gracin. Upućenima će biti odmah jasno da je u pitanju poznato primoštensko prezime, a Tomislav Gracin i jest prijeklom iz ovog mjesta pa će između ostalog zato dobiti priliku otvoriti četvrto izdanje SuperUho Festivala. Jasno da ta činjenica sama po sebi ne bi bila dovoljna da Gracin bude taj koji će prvi zasvirati na idućem festivalu, puno bitnija je činjenica da je u pitanju vanserijski kantautor koji iza sebe ima u vlastitoj produkciji objavljen hvaljeni album “Mono“. Vijesti kažu da upravo s bendom radi na novom albumu i sprema se za nastup na SuperUhu.

Ulaznice po cijeni od 220 kuna mogu se kupiti do 18.3., a do istog će se datuma moći kupiti i kamperske ulaznice po cijeni od 90 kuna . Dakle, komplet koji omogućava posjetu svim zbivanjima u sklopu festivala te petodnevno kampiranje na prekrasnoj lokaciji u ovom prvom promotivnom paketu koštat će samo 310 kn . Ulaznice se mogu kupiti u:

Turistička agencija Laguna (Tepli bok 25), Primošten, CD Shop Butiga (Jurja Šižgorića 2), Šibenik, Caffe bar Basket (Domovinskog rata 42), Split, Dallas Music Shop (Splitska 2), Rijeka, Dirty Old Shop (Tratinska 18), Zagreb,

Rockmark (Berislavićeva 13), Zagreb, te putem web stranica Rockamrka i Dirty Old Shopa.

Nakon isteka razdoblja prodaje drugog promotivnog paketa festivalskih ulaznica za četvrto izdanje SuperUho Festivala cijene ulaznica će biti 250 kuna do 18.6., 290 kuna do 7.8. te 320 kuna na ulazu.

Cijene kamperskih ulaznica nakon isteka razdoblja prodaje drugog promotivnog paketa će biti 120 kuna do 18.6. te 150 kuna do 9.8.

Linkovi:

http://www.superuho.com

https://www.facebook.com/Superuho.festival

https://twitter.com/SuperUho

http://instagram.com/superuho.festival/

https://www.facebook.com/zedno.uho

