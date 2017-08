Ruski crossover thrash kult Siberian Meat Grinder gostovat će u četvrtak u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, a na koncertu najavljenom kao rusko-zagrebački hardcore spektakl pridružit će im se domaći hardcore band Shin.

Kako se ističe u najavi, »vojsku metalnih ratnika ravno iz ledenog ruskog pakla« čine članovi ruskih bendova What We Feel, Razor Bois, Frank Castle Gonna Break Your Neck i Moscow Death Brigade, Siberian Meat Grinder.

Sviraju »mješavinu black, thrash i power metala, stonera, HC-a i rapa«, a iza sebe imaju dva EP-a »Hail to the Tsar« i »Versus the World«, te S/T studijski album uz još nekoliko manjih izdanja i kolaboracija.

Tijekom karijere svirali su s Agnostic Front, Terror, Deez Nuts, Born From Pain, Power Trip, Skeletonwitch, Obituary, Sodom, Slayer i drugima.

Na koncertu u Vintage Industrial Baru pridružit će im se miljenici domaće HC scene Shin, melodični hardcore band nastao 2013. u Zagrebu, koji iza sebe ima dva izdanja, album »Running Sick« (2014.) i EP »Metamorphosis« (2016).

