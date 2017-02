Sigur Ros, islandski post rock prvaci i jedan od najznačajnijih bendova ambijentalne i eksperimentalne glazbe, premijerno 20. listopada dolaze u Hrvatsku na koncert u Maloj dvorani zagrebačkog Doma sportova, najavio je u četvrtak organizator agencija LAA.



Islandska grupa dolazi u Zagreb na svojoj možda i najposebnijoj turneji karijere jer nakon više od 10 godina ide na turneju bez predgrupe, izvodeći »An Evening With Sigur Ros« program.

Koncert se sastoji od dva dijela, koji su podijeljeni kratkom pauzom. Riječ je o spektakularnom nastupu na kojem izvode najznačajnije skladbe svoje karijere, te neobjavljene pjesme koje bi se trebale naći na idućem studijskom albumu.

Sigur Ros na jesensku turneju kreću s kompletnom produkcijom – ozvučenjem, rasvjetom i video ekranima. Turneju će scenski još jednom dizajnirati stari suradnici benda Sarah Hopper, Damian Halle i Bruno Poet, koji su za prošli rad dobili prestižnu nagradu »Knights of Illumination«.

Sigur Ros su uz Bjork najuspješniji islandski glazbeni proizvod i bend čiji je svjetski uspjeh teško usporediti s nekom drugom glazbenom karijerom. Ostali su vjerni svojim artističkim uvjerenjima, pa nikada nisu odustali od izvođenja skladbi na islandskom ili Hopelandic jeziku (izmišljeni jezik kojim izvode neke skladbe). Bend je postao jednom od najvećih svjetskih live atrakcija koja nastupa na najprestižnijim svjetskim festivalima i puni najveće arene i koncertne dvorane diljem planete.

Osnovani su u Reykjaviku 1994. godine, a postali su poznati po eteričnom, gotovo nadzemaljskom zvuku, specifičnom načinu pjevanja i falsetu pjevača Jónsi Birgissona, te korištenju klasičnih i minimalističkih elemenata u skladbama. Ime su dobili po imenu Jónsijeve sestre Sigurrós, što bi u prijevodu na hrvatski značilo »pobjednička ruža«.

Dosad su izdali sedam albuma, od kojih im je svjetsku slavu donio drugi koji je izašao 1999. godine pod nazivom »Ágatis byrjun« (Dobar početak), na kojem se nalazi i njihova amblematična pjesma »Svefn-g-englar« (mjesečari), koju je nakon izlaska na singl ploči ugledni britanski glazbeni magazin New Musical Express proglasio »singlom tjedna«.

Zagreb je jedini grad regije koji će posjetiti i ujedno posljednja stanica njihove europske turneje.

Komentari

komentara