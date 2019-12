Kontroverzna irska glazbena zvijezda Sinead O’Connor premijerni i ekskluzivni zagrebački nastup održat će u Tvornici kulture 15. siječnja sljedeće godine. Koncert kultne pjevačice bit će limitiranog kapaciteta i u njemu će moći uživati svega 1.200 sretnika.



– Po mnogima jedan od najvećih talenata glazbene industrije uopće od sredine ‘80-ih godina prošlog stoljeća do danas, Sinead iza sebe ima izuzetno živopisnu karijeru omeđenu gomilama skandala, kontroverzi i sjajnih pjesama. Njezina verzija Princeove pjesme »Nothing Compares 2 U« jedan je od najvećih pop hitova svih vremena i jedna od najizvođenijih pjesama na radiostanicama unazad 30 godina. Na vrhuncu karijere početkom ‘90-ih među fanove njezinog rada ubrajala se cijela svita velikih imena kao što su Elton John, Bono, Mary J. Blige i mnogi drugi. Široj mainstream prepoznatljivosti često su smetali mnogobrojni skandali: javni rat s Madonnom, trganje Papine slike u emisiji »Saturday Night Live«, prekidanje većih koncerata, kao i zahtjevi da ju izbrišu iz nominacija za Grammy koje je često dobivala, navode organizatori iz LAA-a i dodaju:

– Usprkos svemu posljednjih godina Sinead doživljava pravi procvat karijere, pa s novim bendom iza sebe redovito rasprodaje koncertne dvorane na Otoku, kontinentalnoj Europi, a nakon zagrebačkoj koncerta kreće i na veliku američku turneju, prvu nakon niza godina. Njezini stari klasici ponovo su aktualni na radiopostajama, a koncertni izvještaji govore o njezinim najboljim nastupima unazad 15-ak godina.

Deset studijskih albuma, pet kompilacija i jedan live album 52-godišnja O’Connor je i politička aktivistica, a njezini stavovi o religiji, ženskim pravima, ratu i zlostavljanju djece često izazivaju kontroverze u Irskoj i svijetu.

Ulaznice za zagrebački koncert u prodaju su puštene jučer u 10 sati po »early bird« cijeni od 180 kn koja ostaje aktualna do 23. prosinca kada se penje na 200 kn. Ostane li ih, na dan koncerta, cijena ulaznica bit će 220 kn. U prodaji je i VIP-sektor po trajnoj cijeni od 290 kn. Službena prodajna mjesta su: Dirty Old Shop, Rockmark i Aquarius CD Shop u Zagrebu, Dallas Music Shop u Rijeci, prodajna mjesta Eventima i web-stranica eventim.hr.

Komentari

komentara