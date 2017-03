Pod nazivom »Sing Me Back Home: The Music of Merle Haggard« 6. travnja u Nashvilleu će biti održan veliki tribute koncert posvećen prošle godine baš tog datuma preminulom country pjevaču Merleu Haggardu.

Nastup na tom okupljanju potvrdili su izvođači kao što su Willie Nelson, Kenny Chesney, Miranda Lambert, Dierks Bentley, Hank Williams Jr., Loretta Lynn, John Mellencamp, Kacey Musgraves, The Avett Brothers, Alison Krauss, John Anderson, Lynyrd Skynyrd i Lucinda Williams. Koncert ekipe čija imena izazivaju poštovanje bit će održan u Bridgestone Areni, a sve skupa rezultirat će, nadaju se ljubitelji country glazbe, i objavljivanjem albuma i video zapisa.

