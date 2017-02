The Jesus and Mary Chain objavili su »Always Sad«, drugi singl s novog albuma, ploče »Damage and Joy« kojom će prekinuti punih 18 godina dugu diskografsku šutnju.

»Always Sad«, kao i prethodni singl s tog albuma što će se pojaviti 24. ožujka, pjesma »Amputated« upućuju na to kako su se, budu li i ostale pjesme u ovom stilu, škotski indie rockeri, udaljili od distorzične buke po kojoj su postali poznati i kod mnogih omiljeni. Obje nove pjesme žestoke su, ritmične i melodiozne i ne podsjećaju toliko na kultni »psychocandy« koliko na njihove druge radove, ponajprije »Darklands«. No, za konačnu će ocjenu ipak trebati pričekati kraj ožujka.

Komentari

komentara