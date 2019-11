Znate one bendove koji mrze kad im publika tijekom koncerta dobacuje glazbene želje, odnosno poziva da odsviraju neku njima dragu stvar, naravno iz repertoara dotičnog benda?

The Tiger Lillies, jedna od najavangardnijih grupa na svijetu koju često nazivaju i kumovima alt-cabareta, nikako ne spada u tu kategoriju. Baš suprotno.

Kad je Martyn Jacques, predvodnik, tekstopisac i osnivač Tiger Lilliesa u subotu pred prepunim gledalištem Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, negdje pred kraj gotovo dvosatnog nastupa, pitao publiku ima li kakvu glazbenu želju, neke je to zasigurno pomalo iznenadilo. No, ne i one dobro upoznate s »likom i djelom« avangardnih Britanaca. Bili su spremni i jasno su poručili što žele čuti od fantastičnog trojca. Naravno, nakon par sekundi konzultacija, želje su ispunjene.

Lijepa večer

»Bila je to lijepa večer u Rijeci«, napisali su Tiger Lillies na službenoj Facebook stranici nakon premijerne svirke u gradu na Rječini gdje ih je, po prvi puta dovela turneja kojom slave već 30 godina na sceni.

»Nadam se da ni mi, ni Rijeka, nećemo morati čekati slijedećih 30 godina kako bismo se opet vidjeli«, priznali su u nedjelju organizatorima koncerta, agilnoj ekipi iz Distune Promotiona koja im je bila domaćin čak tri dana.

Martyn Jacques, Adrian Stout i Jonas Golland u Rijeku su naime stigli još u petak, upravo su grad na Rječini izabrali za svoj »day off« na turneji »Anarchic Brechtian Street Opera Trio« koja ih vodi diljem Europe i kojom, osim što slave rođendan, koncertno predstavljaju aktualni album »The Devil’s Fairground«, no i pjesme koje će se naći na nadolazećem »Songs of the Gutter«.

Razgledali su tako glavne riječke znamenitosti, uživali u dobroj hrani, a najviše ostali oduševljeni riječkom placom.

Komornije izdanje

Oduševljeni su bili i HKD-om na Sušaku, kažu »taj je prostor fantastično sjeo ovom našem malo komornijem koncertnom izdanju«.

Martyn Jacques je The Tiger Lillies osnovao 1989. godine, otad godišnje izbace barem jedan album i na putu provedu gotovo pa cijelu godinu održavajući u prosjeku 200-tinjak koncerata.

Za 30. rođendan svoje su moćno koncertno izdanje u kojem u letu izmjenjuju svu silu instrumenata, odlučili učiniti »komornijm«, a upravo je to nježnije lice kumova alt-cabareta fantastično »sjelo« i HKD-u, i brojnoj publici.

Svijet Tiger Lilliesa je taman, osebujan i raznolik, s trenucima duboke tuge, okrutnog crnog humora i neizmjerne ljepote.

Njihova glazba je mješavina prijeratnog berlinskog kabarea, anarhične opere i ciganske glazbe, njihove pjesme pokrivaju sve mračne aspekte života, od prostitucije i ovisnosti o drogama do nasilja i očaja.

Takva glazba, u nježnijem izdanju bez velikih »krešenda«, a posebice iznimno sugestivna obrada »Over the rainbow«, mamila je osmijehe na lica.

Oduševljena publika

A osmijehe je mamilo i druženje s bendom što se odmah po završetku koncerta dogodilo u atriju HKD-a.

»Dođite, kupite CD, majicu, torbu…« pozivali su Martyn Jacques, Adrian Stout i Jonas Golland spremno dijeleći autograme i pozirajući za fotke.

A publika? Oduševljena. Pristigli su u subotu fanovi ne samo iz Rijeke i okolice, već i Slovenije, Italije i Austrije. I Rijeka je barem na jednu noć, jednu večer, bila mala koncertna meka.

A valjalo bi tako barem jednom mjesečno, jednom u dva mjeseca, da nam u grad što se sprema za titulu Europske prijestolnice kulture, dođe još kakav sličan glazbeni gost.

Jer interesa ima, dokazao je to prepun HKD.

Komentari

komentara