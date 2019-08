Program premijernog Jerry Ricks Blues Festivala vraća se na mjesto iz kojeg je i sve krenulo – u Kastav. Samu završnicu obilježit će nastup glavne zvijezde ovogodišnjeg izdanja, tako da će večeras binu ‘zauzeti’ Ana Popović sa svojim bendom te Damir Halilić Hal i Wacky Blues Professors.

Šteta, ali baš šteta, što je pola sata prije početka sinoćnjeg programa u Gervaisu, u koji se je karavana Jerry Ricks Blues Festivala sklonila od lošeg vremena, Kvarner zahvatilo jako nevrijeme praćeno pljuskom, grmljavinom i jakim vjetrom. Iako se vrhunac neverina poklopio s početkom sinoćnjeg programa, ni to nije spriječilo ljubitelje bluesa da poprate i devetu večer ovogodišnjeg izdanja, koja je osim glazbe donijela i opatijsku premijeru filma ‘Črni kastavac’ (in memory of Jerry Ricks), autora Igora Modrića, o životu i radu Philadelphia Jerry Ricksa, u čiju čast i festival nosi ime..

Otvorenje sinoćnjeg programa proteklo je u dvojakim osjećajima u kojima su se pomiješale tuga i sreća. Jerryevi prijatelji imali su razloga za tugu, prisjećajući se prijateljstva i druženja s čovjekom kojem je i posvećen festival, ali i sreću jer su imali privilegiju obostrano utkati životne radosti u zajednička druženja i susrete. Posjetitelji su pak imali sreće što su saznali brojne detalje iz njegovog inspirativnog života koji je u dokumentarni film pretočio Igor Modrić. Topla priča o velikom glazbeniku mogla se je iščitati iz svih izjava sugovornika, bez obzira radi li se o glazbenoj veličini poput Michaela Messera ili pak o Kastavcima koji su Jerryja prihvatili kao svog. Tišina koja je vladala tijekom projekcije i veliki pljesak koji je uslijedio po završetku nabolje govore o vrijednosti Modrićevog filma, koji je uspio približiti Jerryjev značaj za očuvanje i širenje ‘poslanice po bluesu’.

Otvorenje glazbenog djela večeri donio je uvjerljivo najbolji glazbeni program ovogodišnjeg izdanja festivala. Dvije sjajne pjevačice, Zdenka i Lela, praćene izvrsnim glazbenicima uspjele su izmamiti ovacije i burne aplauze prisutne publike. Prvi dio večeri pripao je Leli i Joeu Kaplowitzu koji su uz pratnju Marka Lazarića (bubanj) i Brune Mičetića (gitara) publici podarili niz glazbenih bisera i vrhunskih izvedbi. Reakcija publike bila je sjajna, a svaka solo dionica nagrađivala se aplauzom i glasnim odobravanjem, što je dodatno inspiriralo band koji je ostavio izniman dojam.

– Svirka je bila odlična, kako atmosfera tako i sama organizacija. Presretan sam, u zadnje vrijeme nisam imao prilike svirati blues, tako da mi je bilo sjajno. Uvijek je zadovoljstvo biti s Lelom i Joeom na bini, a pogotovo što smo se predstavili s njihovim autorskim materijalom te nekoliko blues covera koje svi znaju, kazao nam je nakon svirke, Bruno Mičetić.

Nastavak večeri donio je nastup hrvatske rock i blues dive Zdenke Kovačiček u pratnji Greenhouse Blues Banda koji su publiku ukrcali u glazbenu kapsulu i napravili sjajan povratak pola stoljeća unatrag. Povod povratku bio je Janis Joplin Project koji je Zdenka izvela, a sve povodom obilježavanja 50. godina od održavanja festivala Woodstock.

Odličan nastup s puno interakcije s bandom i publikom dodatno je bio začinjen odličnom puhačkom sekcijom i sjajnim interpretacijama, a izvedbe pjesama Bobby McGee, Try (Just a little bit harder) i Mercedes benz, definitivno su obilježile ovaj nastup. No, osim Janis, na repertoaru su se našle i bezvremenske – Georgia On My Mind i Let The Good Times Roll.

– Ljudi vole Janis, mislim da je ona najveća blues ikona i ona je ovo zaslužila, kazala nam je Zdenka poslije svirke te pohvalila spajanje festivala koji prema njezinim riječima mogu donijeti više publike i veći značaj na koncertnoj karti regije…

Publika po završetku ove iznimne večeri, koja se protegnula nakon ponoći nije skrivala zadovoljstvo doživljenim, već isključivo žal, što se program nije održao na Maloj ljetnoj pozornici. I zaista je šteta. No, vremenske prilike ponovo su uspjele poremetili planove organizatorima, jer ambijent male ljetne u kombinaciji s većim brojem posjetitelja koji sinoćnju večer ne bi proveli u hotelskim sobama i apartmanima već u šetnji Opatijom, zaokružili bi dojam u potpunosti.

– Zadovoljan sam. Bilo je jako naporno pogotovo na početku kada nas je oprala prva kiša. Danas to nisam osjetio jer smo imali alternativni prostor u Gervaisu. Došlo je dosta ljudi unatoč lošem vremenu, a dvorana je bila fino popunjena. Lela je bila sjajna, a show koji je Zdenka upriličila bio je kruna svega. Energija koju ima Zdenka te njezin umjetnički pristup glazbi uz njezin stav i prisustvo na bini je jedinstveno. Također, Modrićev film je jedna škola, tj. vrsta edukacije i otkrivanje Jerry Ricksa u kojem smo skužili esenciju i smisao ovog festivala, istaknuo je Riccardo Staraj, nakon završetka večerašnjeg programa te dodao da je Modrić odradio sjajan posao kroz video art koji se pokazao kao jako važan dio festivala.

Program premijernog Jerry Ricks Blues Festivala vraća se na mjesto iz kojeg je i sve krenulo – u Kastav. Samu završnicu obilježit će nastup glavne zvijezde ovogodišnjeg izdanja, tako da će binu u Kastvu, 3. kolovoza, ‘zauzeti’ Ana Popović sa svojim bandom te donijeti dašak svjetske blues priče koju Ana živi već dva desetljeća. Buddy Guy, Robben Ford Music, Joe Satriani, Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd, Jeff Beck, samo su neki od izvođača s kojima Ana nastupa, a na listi ovih sjajnih imena, 3. kolovoza naći će se i naš Damir Halilić Hal. Ovaj impresivni line up dodatno će zaokružiti Michael Messer u ulozi posebnog gosta, a sve će začiniti gosti iz Slovenije – Wacky Blues Professors. Također vrijedi istaknuti, da za posjetitelje kojima gužva i buka ispred bine nije prvi odabir, na Trgu Lokvina priprema se lounge zona, gdje se u miru može pogledati projekcija koncerta na platnu uživo uz ukusne zalogajčiće restauranta Kukuriku.

Posljednjeg dana Jerry Ricks Blues Festivala, 4. kolovoza, na bini u Kastvu koncentrirat će se ‘eksplozivna’ kombinacija različitih blues formi, a sve pod budnim okom Michaela Messera ovogodišnjeg posebnog gosta. “Respect! A night for Aretha” naslov je showa koji će se održati kao hommage neponovljivoj umjetnici koja nas je napustila prošle godine, a u goste nam dolazi Aretha Franklin tribute band iz Italije. Visokoenergetski blues rock donosi na Keith Thompson Band koji svoju glazbu temelji na velikoj ostavštini britanske blues scene, a na koncertu u Kastvu pridružit će mu se posebna gošće The Patsy Gamble Band. Članica jedne od najboljih britanskih puhačkih formacija The Little Big Horns, dva puta se našla u finalu ceremonije British Blues Awardsa, a nastupala je ili snimala s brojnim vrhunskim imenima kao što su Mick Jagger, Steve Winwood, Mick Taylor, Peter Green, John Mayall, The Gypsy Kings, Gloria Gaynor i brojni drugi…

Programi počinju u 21 sat, a ulaz je slobodan.

