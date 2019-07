“Apsolutno nevjerojatan bend uživo”; “Jedan od najboljih koncerata ikad”; “Kakav zadivljujući glas i snaga”; “Skin je boginja”…, samo su neki od komentara što su uslijedili po završetku koncerta u sklopu turneje najvećih hitova “25LIVE@25” što ga je u subotu navečer na zagrebačkom stadionu Šalata održala moćna britanska četvorka – Skunk Anansie.

Grupu je rock tjednik Kerrang nedavno uvrstio u prestižni Hall Of Fame, odavši tako priznanje da su liderica Skin (Deborah Anne Dyer), basist Cass (Richard Keith Lewis), gitarist Ace (Martin Ivor Kent) i bubnjar Mark Richardson jedan od najboljih live bendova posljednjih 25 godina.

Skin i dalje zapanjuje svojom pojavom i izvedbom, a Skunk Anansie i na hrvatskom izdanju slavljeničkog koncerta u organizaciji Los Angeles Agency potvrđuje dobar glas da se radi o bendu čiji se energičan nastup mora vidjeti uživo, sažetak je dojmova nakon odslušanih najvećih hitova poput „Charlie Big Potato“, „Hedonism (Just Because You Feel Good)“, „Weak“, „I Can Dream“, „Twisted (Everyday Hurts)“, „Secretly“, „I Believed in You“, “Because of You”, „All in the Name of Pitty“…, kao i najnovijeg singla “What You do For Love”, prvog snimljenog nakon albuma “Anarchytecture” iz 2016.

Skoro dvomjesečna turneja “25LIVE@25” kroz Nizozemsku, Belgiju, Njemačku, Hrvatsku, Sloveniju, Veliku Britaniju, Francusku, Češku, Austriju, Mađarsku, Slovačku, Poljsku, Švicarsku i Portugal traje do 6. rujna, a prethodio joj je istoimeni album s najvećim hitovima sa šest studijskih albuma (Paranoid & Sunburnt, 1995., Stoosh, 1996., Post Orgasmic Chill, 1999., Wonderlustre, 2010., Black Traffic, 2012., Anarchytecture, 2016.), i to u koncertnoj verziji nastaloj na nastupima tijekom 2017. godine.

Uoči skoro dvosatnog nastupa zvijezda večeri, kao predgrupa je nastupila Lovely Quinces. Dunja Ercegović na poziv menadžmenta Skunk Anansieja samo za tu priliku okupila je Dimitrija Đokića (gitara) i Leonarda Klaića (bubanj) iz She Loves Pablo, Anju Tkalec iz Punčki na basu, te producenta Marka Mrakovčića na drugoj gitari, te izvela polusatni set sastavljen uglavnom od pjesama iz novije električne faze svog stvaralaštva.

