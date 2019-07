Skunk Anansie su objavili video za sjajan novi singl »What You Do For Love«, njihovu prvu pjesmu u posljednje tri godine. Spot je složen od snimaka napravljenih na europskom djelu turneje »25Live@25« koja 27. srpnja stiže i na zagrebačku Šalatu.

»What You Do For Love« bend već neko vrijeme izvodi na turneji, pa je za očekivati da će je uživo čuti i publika u Zagrebu.

