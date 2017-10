Veliki rođendan male riječke glazbene oaze – to je ono što sve ljubitelje glazbe očekuje sutra točno u podne u Splitskoj ulici u središtu Rijeke kad će Dallas Music Shop Rijeka obilježiti dva desetljeća rada.



– Dvadeset godina na istoj lokaciji velika je stvar i stoga pozivamo sve da nam se pridruže u slavlju. Naša adresa, Splitska ulica, u srijedu će biti zatvorena za sav promet, a buku motornih vozila zamijenit će glazba. Prigodni program počinje točno u podne. Prognoza najavljuje sunce, a mi bendove uz čiju ćemo glazbu zajedno uživati. Rasplesat će nas My Buddy Moose, The Siids, Alen Brentini, Sasha 21, Kawasaki 3P, Let 3, Mr. Lee & IvaneSky, Bruno Mičetić Trio i Jed Becker’s Group, poručuju Jovanka Bukvić Josie i Željko Pendić iz riječkog Dallas Music Shopa.

