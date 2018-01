Zagrebački Slow Motion Suicide su uoči festivala Brijačnica, na kojem sviraju 20. siječnja ove godine u Boćarskom domu, objavili novi singl i spot »Fortress Made Of Ice«.

Singl autorski potpisuje pjevač benda Nikša Lovrinić, a spot Kevin Barber. Spot je snimam u New Yorku u Dumbo četvrti Brooklyna. Zašto baš u New Yorku, otkrio je sam pjevač-

– Snimanje se dogodilo spontano, bez previše razmišljanja i očekivanja, na godišnjem odmoru za vrijeme adventa u New Yorku. Šetajući po raznim četvrtima, šamaran jakom zimom i vjetrom, shvatio sam koliko je New York jednostavna, no ipak drugačija scenografija koju bi trebalo iskoristiti kad sam već ovdje. Fasciniran građevinama, a pogotovo mostovima, htio sam da snimimo nešto jednostavno i bez previše priče za pjesmu »Fortress Made Of Ice«. Napisao sam želje i kratak info, poslao oglas na craigslistu i u roku od par sati dogovorio kavu i snimanje od nekoliko sati s momkom kojem se svidjela pjesma. Spot je snimljen u New Yorku u Dumbo četvrti Brooklyna jer ima najbolji pogled na oba mosta prema Manhattanu, a i sama četvrt još uvijek ima štih stare industrijske luke i radničke četvrti iako je danas daleko od toga«, istaknuo je.

