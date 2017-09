Riječko glazbeno nebo bogatije je za novi bend – Stanislav Grdaković i Darko Terlević, najpoznatiji po radu u bendu Morso, pokrenuli su novi projekt nazvan THE SIIDS.



– Uzevši kreativnu pauzu od matičnog benda Morso, u siječnju 2016. godine, Darko i ja uzeli smo malo slobodnog vremena, razmišljajući o prošlom i budućem glazbenom stvaralaštvu. U tom periodu otputovali smo u Australiju gdje nastaje glavna inspiracija i ideja za bend THE SIIDS, kazao nam je Stanislav Grdaković.

Kako dečki naglašavaju, istraživanje te velike i daleke zemlje promijenilo je i pogled na glazbu koju su dotad i slušali, i stvarali.

– Nakon povratka kući, odmah smo ušli u studio kako ideje, glazbene skice nastale u Australiji, u što kraćem periodu dobile oblik gotovih pjesama. Također, definira se i glazbeno-vizialni identitet benda. Inspirirani Australijom, te želeći uzeti kreativni odmak od rada Morsa, pjesme smo odlučili stvarati na engleskom jeziku, veli Grdaković.



U studiju je tako nastlo deset novih pjesama, podosta »dalekih« od onog što su stvarali u Morsu, a album bi svjetlo dana trebao ugledati na zime ove godine.

– Kako bismo definirali žanr The SIIDSA? Možda najlakše kao nešto između indie i electro pop/rocka, a pod utjecajem bendova kao što su Editors, Phantogram, Twin Shadow, The Kills, EL VY, The Presets, M83, Depeche Mode and others. Iako album tek treba izaći, prvu audio premijeru imali smo u veljači ove godine kao dio predstave »Love Is All« plesne skupine Flame, producentice i koreografkinje Martine Hrlić Rogić. Oduševljeni reakcijama tadašnje publike, odlučili smo se za prvi singl. Pjesmu »Meaningless/Weightless« za koju smo snimili i videospot u režiji starog suradnika Kristijana Vučkovića, kazao nam je Darko Terlević.



Premijera singla »Meaningless/Weightless« u radio eteru dogodit će se danas u 18.30 na Radio Rijeci u emisiji Ivice Vrkića. Također, u srijedu 20. rujna u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, dečki će imati kratki nastup u Ciottinoj ulici, ispred Book Cafea Dnevni Boravak.

