Bit će da u rock glazbi ipak ima nešto zarade jer je sve veći broj starih rockera koji se odlučuju na oživljavanje karijere.

Među njih treba svrstati i članove nekadašnje hard i simfo rock atrakcije, grupe Styx koji će punih 14 godina nakon posljednjeg autorskog studijskog albuma, ploče »Cyclorama« iz 2003. godine za kojeg su mnogi mislili da je njihov posljednji rad, objaviti novi album. Pod nazivom »The Mission« album će na tržište 16. lipnja, a četiri dana kasnije grupa u društvu Rea Speedwagona, još jednog velikana sedamdesetih i osamdesetih, kreće na američku turneju.

Uvodni singl s novog albuma je pjesma »Gone Gone Gone« koja je, kao i većina albuma, snimljena studijima Blackbird u Nashvilleu i to uz pomoć koproducenta i tekstopisca Willa Evankovicha s kojim je vođa grupe Styx Tommy Shaw osmislio konceptualni okvir albuma kojeg je središnja trema prva misija na Mars. Govoreći o tome kakav su album pripremili Shaw je rekao da su se trudili oživjeti dane najveće slave, točnije zvuk kakav su imali na albumima »The Grand Illusion« (1977) i »Pieces Of Eight« (1978).

– Željeli smo da »The Mission« zvuči onako kako su zvučali oni naši albumi uz koje su mnogi odrastali, rekao je Shaw.

Inače, grupa je osnovana davne 1972. godine kad su i objavili eponimni debitantski album, a najveću su slavu stekli u drugom dijelu sedamdesetih glazbom u kojoj su uspješno kombinirali akustične gitare i hard rock te sintesajzere i piano. Najveći hitovi bile su im pjesme »Lady«, »Come Sail Away«, »Babe« i »Mr. Roboto«, a posljednji album pod nazivom »Big Bang Theory« objavili su 2005. godine i na njemu nisu imali autorskih radova već su obradili niz poznatih rock pjesama poput »I am the Wakrus«, »I Cant See For Miles«, »Summer in the City«, »Locomotive Breath«, »Wishing Well«…

