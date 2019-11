Alternatorom sam htio potaknuti ljude da sami istražuju, da im pokažem da postoji i neka druga glazba, koja je u većini slučajeva i bolja od one koje nam svakodnevno serviraju na radiostanicama.

Zato često vrtim neke neistražene kutke glazbe, poput recimo Belgije, Švedske, Novog Zelanda, Australije… Previše je dobre glazbe u svijetu da ostanemo fokusirani samo na recimo, britansko i američko tržište. A dobro se ta priča uklopila uz cijelu priču Rijeke kao grada različitosti, Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020… Evo, odradio sam 30. emisiju, nismo stali niti jednom, čak ni za vrijeme ljetnih praznika, tako u dahu o Alternatoru, glazbenoj emisiji što svakog petka u 18.15 »plovi« valovima Radija Rijeka govori njen autor Mladen Stipanović, mnogima u Rijeci poznatiji kao Stipe.

Obilježio scenu

Stipe je čovjek čiji je rad obilježio riječku rock scenu od kraja osamdesetih pa sve do današnjeg dana, dizajner koji grafički potpisuje albume 90 posto riječke scene od kasnih osamdesetih naovamo. S obzirom na njegov angažman, Stipanović zaslužuje ne samo status pratitelja riječke glazbene scene, nego i njenog ravnopravnog koautora. Stoga ne čudi da je u jednom trenutku odlučio urednicima na Radiju Rijeka predložiti emisiju koja se bavi nešto drugačijom glazbom.

– Emisija je neki prirodni nastavak mojeg izražavanja, što kroz vizuale i grafički dizajn, što je moj primaran posao, što kroz glazbu koja je malo drukčija. Cilj mi je istraživati, trudeći se da uvijek ostanem svjež. Što god drugi mislili o tome, premda dosta njih kaže da prepoznaju taj neki moj rukopis, da sam to baš ja, moj posao u studiju je kreativan i dogodi mi se da ostanem bez inspiracije i želje za radom. Ta neka drugačija glazba, koja me motivira i tjera da budem što bolji u svom poslu, često mi je otvarala nove vidike. Jednostavno me je inspirirala i uvukla u svoj svijet zvukova, kao što vam to naprave dobra knjiga, dokumentarac ili film, kaže Stipe i dodaje: »Naravno, slažem se, morate imati i posao uz koji možete preslušavati toliko glazbe. Znam da nekima vrsta posla to ne dopušta pa jednostavno odustanu na početku.«

Posveta Vrkiću

A kako je sve počelo, kako se rodila ideja o Alternatoru?

– Sve je počelo još krajem osamdesetih. Ta ideja o Alternatoru muči me još otada… Ive, pokojni Ivica Vrkić s Radija Rijeka, i moja malenkost još smo u vojsci razgovarali o jednoj zajedničkoj emisiji na radiju. No kako smo krenuli svatko svojim putem, Ivica u eter, a ja u grafiku, nismo više o tome puno imali vremena raspravljati… Odgodili smo to, nažalost, sve do 2018. godine. U biti smo temelj emisije udarili na mojoj izložbi Ri rock papiri u Malom salonu i na Korzu krajem 2018. Došao je s mikrofonom i radio intervju za potrebe izložbe, a ja sam samo dobacio: »Ive, vrijeme je za Alternator!« Kako sam radio na vizualu za izložbu, automatski sam napravio i vizual za emisiju. Znak mu se posebno dopao jer je bio samo logični nastavak izložbe… Sve smo pripremili za početak 2019. po uzoru na nama neke drage emisije: MTV 120 min, Po vašem izboru, Rock Express… Sve je bilo spremno i onda je sudbina kao i uvijek umiješala svoje prste, Ivica nas je napustio, sve me je to jako pogodilo i morao sam se odmaknuti neko vrijeme od cijele te ideje. No kako je vrijeme odmicalo, rekao sam sam sebi, hej pa nećeš valjda sada odustati nakon svega? Prelomio sam to u sebi, dogovorio se s Gogom, Gordanom Brkić Žagar, i krenuo, naravno uz blagoslov Radija Rijeka… Nisam požalio ni trenutka, ako ništa drugo znam da to Ivica sad negdje s guštom sluša i da ne bi dopustio da odustanemo od Alternatora samo tako. Evo sada, i Goga je otišla nekim drugim putem, nadam se da će tu i tamo navratiti u koju emisiju. Vrata su joj uvijek otvorena. Trenutačno djelujem s Draženom Zimom, kojeg znam još od Svid razdoblja…

Zaspala sredina

Mladen Stipanović veliki je zaljubljenik u glazbu, čovjek kojeg se može susresti na gotovo svim koncertima domaćih i stranih izvođača u Rijeci, ali i u Zagrebu i drugim gradovima države i regije, a ta se ljubav itekako osjeti u njegovom radu. Često i rado u eteru Alternatora preporučuje i pušta glazbu bendova koji dolaze u Rijeku.

– Evo recimo nedavno Operators u Životu. Odličan kanadsko-američki bend naslonjen baš na riječko viđenje osamdesetih. Trenutačno na A listi nezavisnih bendova kojem nije problem svirati ni pred 100 niti pred 500 ljudi… Osim u Alternatoru, gdje ste ih mogli čuti? Nigdje. I drago mi je da su mi ljudi na koncertu dolazili i govorili da su došli jer su slušali emisiju. Već tu se pokazalo da jedan takav pristup ima smisla. Tek unazad nekoliko godina uz veliki trud ove mlađe ekipe promotora, da im sad ne radim reklamu, u Rijeku malo-pomalo dolaze bendovi koji bi definitivno trebali zainteresirati ovu pomalo zaspalu sredinu. Čudni smo mi Riječani, godinama smo odlazili vani i ubijali kilometre da bismo vidjeli neke opskurne bendove i pitali se, pa zašto se to ne može u Rijeci napraviti, a sad kada su ti u dvorištu, uvijek izmisliš neki razlog da se ne pojaviš. Pa ja sam osobno pogledao preko 200-tinjak stranih koncerata od 90-ih do danas i odvozio opaku kilometražu. Osim par ljudi koje sam susretao godinama okolo na koncertima, žao mi je što nema više i riječkih glazbenika na tim sadašnjim koncertima. Čast iznimkama. Vani je normalno da u publici među ljudima vidiš Iggya ili Chrissie Hynde kako gleda koncert Smashing, Pixies ili recimo Wilca, da sad karikiram, ali nisam daleko od istine…

Od Melbournea do New Yorka

Vraćajući se na riječki eter, Stipe ističe kako je veliki problem u tome što recimo, dok su svi veći gradovi imali studentski radio, Rijeka to nije imala.

– Bar smo mi to trebali imati, s obzirom na scenu osamdesetih i samu famu o riječkoj glazbi uopće. Ili je to bio samo napuhani balon… Svaka čast Radiju Sova danas, ili recimo nekad Svid radiju, ali već tada smo kaskali. Dok su ljudi normalno odlazili na strane koncerte u svom gradu, tu prvenstveno mislim na Zagreb i Ljubljanu, u Rijeci si imao tribute bendove, čast iznimkama poput starog Guvera ili par bljeskova u Stereu i Harteri. Pogledajte samo kako je Mate Škugor zainteresirao sugrađane hraneći ih non-stop stranim koncertima, ili recimo Šiška u Ljubljani koja je danas nezaobilazni koncertni prostor svim stranim bendovima. Netko će reći da je Rijeka premala, da nema dovoljno ljudi, no ja se ne slažem s tim. Konačno imamo kampus, studenata je sve više i više, ali mi nemamo informaciju za njih. Žalosno je da ljudima moram objašnjavati da je Calexico odličan bend i da trebaju posjetiti taj koncert jer su oni u biti ritam sekcija Giant Sanda, utjecajne grupe iz Arizone, a gdje su ga u biti mogli čuti? Mislim da mi prvenstveno moramo poraditi na tome kako ljude informirati, rezolutan je Stipanović.

Upravo u tom svojevrsnom deficitu drugačije glazbe u eteru, vidi osnovni problem kulture odlaženja na koncerte.

– Zato recimo danas Rijeka kaska s posjetom na koncerte, prvenstveno strane. Mi jednostavno nismo imali informaciju o glazbi koja se svuda po svijetu normalno događala. Svaka čast internetu. Danas uz par klikova možeš čuti cijelu diskografiju određenog benda, ali ljudi ne istražuju, ne posvete dovoljno vremena tome. Znam da i ljudi današnjim načinom života ni ne mogu naći baš vremena za određene, nazovimo ih hobije, pored klasičnog života koji nas svakodnevno melje. Zato se trudim da bar Alternator glumi neki put kompas onima koji žele saznati nešto više, pa ih to možda potakne da onda sami nastave dalje istraživati. Otkad znam za sebe ljudima sam snimao kompilacije, još na kazetama, mnoge od njih završile su na različitim kontinentima, da ne spominjem, da su ih redovno slušali u jednom restoranu u New Yorku, zahvaljujući mom prijatelju u Velikoj Jabuci… Nemalo puta se dogodilo da se ljudi na kraju oduševe bendom koji u biti stanuje par blokova od njih samih. Sad radim isto, samo za veću masu ljudi i direktno preko etera. Drago mi je da me preko streama slušaju od Melbournea do New Yorka, to mi je baš super…

Odličan feedback

Stipanovića pitamo i kako riječki slušatelji reagiraju na Alternator.

– Neki feedback mi pokazuje da sam na pravom putu, sve me više ljudi zaustavlja i kaže da im je emisija nešto novo i interesantno, premda sam siguran da je za istu puno puta potreban Shazam ili Soundhound, ali toga svega ne bi bilo da smo malo pratili glazbene tokove, da nismo ostali vječito u osamdesetima, počecima devedesetih. Čujem komentare kako nema više velikih bendova, velikih albuma… To nije istina, treba samo istraživati i kopati, malo više odškrinuti vrata i ostat ćete iznenađeni koliko je još odlične glazbe u svijetu. Zato dragi Riječani, posjetite svaki strani koncert u Rijeci, jer što više pokažemo zanimanja, i oni će pokazati želju da češće sviraju u našem gradu, a nije vam neki trošak i kući ste do ponoći, poručuje Stipanović.

No za velike strane koncerte, potreban je i kvalitetan koncertni prostor, a Stipanović ga vidi u prostoru Teatra Fenice.

– Rijeci definitivno nedostaje jedan veći koncertni prostor. A žao mi je što svaki put nakon Alternatora na putu kući prolazim pored zgrade koja ima sve – prostor, lokaciju, parking, na korak do svih medija i smještaja, koja može biti riječki i hrvatski Royal Albert Hall ili Bowery Ballroom, koja može odraditi veće koncerte u bivšem kinu ili manje u prostorijama bivše Opere, čak se i glazbeni plakati i najave mogu ponovo crtati na zgradi samo da je malo više razumijevanja i želje za promjenom…

Dosadašnji Alternatori

00. Balthazar (Belgium)

01. Dimmer (NZ)

02. Aldous Harding (NZ)

03. Tom Barman (Belgium)

04. Thomas Feiner & Anywhen (Sweden)

05. The Veils (UK/NZ)

06. Dusted (Canada)

07. Dan Mangan (Canada)

08. Rolling Blackouts Coastal Fever (Australia)

09. Devastations (Australia)

10. Soulsavers (USA/UK)

11. The Goon Sax (Australia)

12. Clientele (UK)

13. Allah-las (USA)

14. Palace Winter (Denmark)

15. American Analog Set (USA)

16. Adalita (Australia)

17. Long Winters (USA)

18. Dead Man Ray (Belgium)

19. Deerhunter (USA)

20. Ride (UK)

21. The Spoon (USA)

22. The Operators (Canada)

23. Taxiwars (Belgium)

24. The Beths (NZ)

25. RVG (Australia)

26. Isbells (Belgium)

27. Emma Ruth Rundle (USA)

28. Jonathan Bree (NZ)

29. The Golden Palominos (USA)

30. Fuzztones (USA) special Halloween edition

