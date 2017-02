Pod nazivom „Prisoner“ američki kantautor Ryan Adams 17. veljače objavit će svoj novi studijski album, a uvod u priču o novom albumu je ne samo odličan singl „Doomsday“ koji najavljuje americana album, već i činjenica da je i prije službene objave novog albuma moguće u ograničenom broju posebnog izdanja nabaviti spomenuti album i to sa nizom dodataka.

Posebno predizdanje pod nazivom „Prisoner: End of the World box“ moguće je nabaviti na njegovoj internet stranici, a cijena je paprenih 150 dolara za kojih će oni koji se odluče ući u tu investiciju dobiti čak 12 7-inčnih vinilnih singl ploča na kojima će uz 12 novih pjesama biti i 17 do sada neobjavljenih B strana, a svaki vinilni singl bit će tiskan u posebnoj boji i imati zasebnu omotnicu.

Uz to u ponudi je i 2-D playset sa snimkama nastupa Adamsa i pratećeg sastava, a zanimanje je već sada veliko jer je „Prisoner“ prvi Ryansov album nakon 2014. godine objavljenog „Ryan Adams“, odnosno albuma covera ploče „1989“ Taylor Swift.

