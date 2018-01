Riječki Distune Promotion i u 2018. godini nastavlja sa serijom koncerata promovirajući kako domaće tako i inozemne glazbenike.

Vodeći se najjednostavnijim ciljem, donošenjem žanrovske različitosti i kvalitete, program pod nazivom »Distune vam predstavlja« u svojoj osmoj sezoni ponuditi će upravo spomenuto.

Sam početak godine nudi vikend koji nikog neće ostaviti ravnodušnim: koncertnu promociju dvaju domaćih bendova, One Piece Puzzle i Po’ metra crijeva te gostovanje jednog od najzapaženijih klupskih bendova današnjice, američkog sastava Algiers.

Tu je još i dugoočekivano gostovanje world music atrakcije Kries i gostovanje mađarske grupe Jü, dok ćemo zimu zaključiti uz promociju novog materijala domaćih snaga, riječke grupe The Black Room.

Turbo zabava

Kao što smo spomenuli, posljednji vikend u siječnju nudi turbo glazbenu zabavu, početak klupske koncertne sezone kakav se samo poželjeti može. Naime, u petak, 26. siječnja OKC Palach postaje poprište ukrštavanja zvučnih kulisa koje spremaju dvije riječke koncertne atrakcije: One Piece Puzzle i Po metra crijeva! Za svoje vjerne fanove ovi bendovi pripremaju razaranje koje će uzdrmati temelje legendarnog kluba u Kružnoj ulici, najavljuju organizatori.

One Piece Puzzle, industro-pop atrakcija, provokativno sexy formacija, agresivno-opscesni kvartet, umjetničko-interventa postrojba, bend za rođenja i sprovode, bend za vjenčanja i rastave i još štošta toga ili pak Po’ metra crijeva, prvi i jedini ča-metal bend koji je svojim zafrkantskim pristupom cijelom konceptu i energičnim nastupima uživo uz neizistavni zamaskirani vizual osigurao svoje počasno mjesto na underground sceni?

One Piece Puzzle koncert u Palachu iskoristit će za predstavljanje aktualnog albuma »III« objavljenog prošlog proljeća. Album predstavlja poseban broj: 3. album, 3. postavu i 3. hrvatski ustanak, objašnjavaju članovi benda.

Po’ metra crijeva je prvi i jedini ča-metal bend koji inspiraciju crpi iz istarskih legendi i priča, a glazbu radi pod utjecajem istarske ljestvice, death metala i punka. Za vlastitu etiketu Izdali smo metal objavili su albume »Črne besede va kastafskih šumah« i »Metal va guzice«. Osnovan kao projekt grupa One Piece Puzzle i Hesus Attor, band je aktivno svirao do 2007. kad se gasi zbog djelovanja matičnih bandova. U jesen prošle godine Č.R.U. (vokal) i Armageljon Espaljon (gitara) odlučuju se za nastavak rada i okupljaju Tomislava Nipriju na bubnju, Šamana Šamanića na sopelama i klavijaturi te Ogana Keksbura na bas gitari i skladaju novi album »Ča Metal« koji je upravo objavljen.

Opasna kombinacija dvaju bendova zalog su koncertne štale koja se ne propušta. Željni distorzije, čakavštine i metala, Puzle i Crijeva pripremaju apsolutnu zabavu uz elektro sopile i iznenađenje dobrodošlice. Nove i stare stvari najbolje zvuče uživo, tako da nas čekaju posebne set liste, ali i scenski dio koji čuvaju kao strogu tajnu.

Prije same koncertne promocije fanovi će imati prilike za druženje s članovima benda te osvojiti poneku nagradu. Između ostalog, album će se preslušavati u četvrtak, 18. siječnja u Tunelu, da bi Dallas Music Shop u utorak, 23. siječnja bio zadnja stanica za druženje s fanovima pred sam koncert. Cijena ulaznica za koncert iznosi 50 kuna, a ako ih ostane, na ulazu će za njih biti potrebno izdvojiti 70 kuna. Ulaznice su dostupne u Dallas music shopu Rijeka i u sustavu Entrija.

Obje strane Atlantika

Dan kasnije, subota, 27. siječnja, donosi gostovanje američkog benda Algiers. Iako novi bend na globalnoj sceni, ovaj sastav plijeni pažnju gdje god da se pojavi, a tako će zasigurno biti i na njegovom prvom riječkom predstavljanju. Na ovoj turneji članovi benda predstavljaju novi, drugi po redu album, »The Underside of Power« koji je iskočio kao jedan od najzamjećenijh albuma prošle godine, s pohvalama koje stižu s obje strane Atlantika. Kao i prethodni album, i ovaj je objavljen u izdanju jedne od najznačnijih nezavisnih etiketa, Matadora. Materijal je snimljen u Bristolu, a producirao ga je Adrian Utley.

Njihov je spoj gospel vokala i gitarističke glazbe u rasponu od post-punka Gang Of Four ili A Certain Ratio do elektropunk i industrial prizvuka kultnog Suicidea, zaintrigirao glazbenu kritiku koja je u pravilu ostala zatečena originalnošću i visokom razinom kvalitete koju su pokazali već na prvom albumu.

Algiers čine vokal Franklin James Fisher, na bas gitari Ryan Mahan, Lee Tesche na gitari i bubnjar Matt Tong nekadašnji bubnjar i suosnivač grupe Bloc Party. Kao što ime benda implicira, inspirirani su alžirskim gradom Algiers koji je u središtu borbe protiv okupatora, a simbol je dostojanstva i otpora ugroženih ljudi posvuda.

Njihovo neprekidno odstupanje od tradicionalnijeg pristupa bendu stvorilo je raznovrsniji zvuk, onaj koji bolje uključuje kolektivnu i odgovarajuću ulogu utjecaja i stilova.

– Bili smo odlučni gurati naš zvuk još više nego prije i imali smo nadu da nekako možemo prenijeti našu energiju uživo za snimanje, otkrio je Tesche.

Njihovi vatreni tekstovi, uvijek s dozom osobne refleksije, jasno daju do znanja što misle, a dotiču se ugnjetavnja, brutalnosti policije, distopije i hegemonijskih struktura moći. Tako su Black Lives Matter, međunarodni aktivistički pokret, podrijetlom iz afroameričke zajednice koji se bori protiv nasilja i sistemskog rasizma prema crncima, i predaka 20. stoljeća ostavili traga u njihovom stvaranju, ne da bi probudili nostalgiju u ljudima, već pružili oblik učenja.

– Bez obzira na to što je vaša poruka, ne možete kontrolirati ono što ljudi žele ili ne žele uzeti od predstavljenog. Jedina stvar koju možete učiniti jest raditi i izbaciti ono što stvarate u svijet. Budući da smo odvojeni, a još uvijek želimo pisati, prisilili smo jedni druge da se uistinu približimo modernoj tehnologiji i iskoristimo taj moment modernosti najbolje za nas, rekao je Mahan.

Riječka klupska premijera benda Algiers kao glazbeni odgovor na mračna vremena u kojima se nalazimo zasigurno će biti prava koncertna poslastica, poručuju iz Distunea.

Cijena ulaznica za koncert iznosi 80 kuna, dok će na dan koncerta biti 110 kuna. Ulaznice je moguće kupiti u Dallas music shopu Rijeka i sustavu Entrio.

Jedan od najznačajnijih predstavnika world music scene, slobodno možemo reći – plesna mašina, zagrebački Kries, napokon se spušta i na Kvarner. Prošlogodišnje top liste domaćih albuma ne prolaze bez njihovog novog materijala »Selo na okuke«. Album je objavljen u izdanju britanskog Riverboat Recordsa, world music izdavačke kuće koja je dio World Music Network platforme, što je svakako veliko priznanje za ovaj bend. Sedmeročlani bend Kries nastavak je legendarnog benda Legen koji nadahnuće pronalazi u melodijama i tekstovima tradicijskih pjesama, u slavenskoj mitologiji, dinarskom ritmu i zvukovima mediteranskih glazbala. Dosadašnjim djelovanjem Kries je prisvojio epitet najaktivnijih i najatraktivnijih predstavnika world music scene s ovih prostora. Njihove pjesme pronašle su svoje mjesto u eteru radijskih postaja diljem svijeta kao i na međunarodnim kompilacijama toga žanra. Recenzije glazbenih kritičara inozemnih medija pune su hvale za njihove albume i koncerte, a virtuozna svirka i energična scenska pojava samo su neki od razloga njihovog iznimnog uspjeha kod publike širom svijeta. Njihov prvi klupski riječki koncert rezerviran je za subotu, 24. veljače u OKC-u Palach.

Sljedeći mjesec donosi još jedan glazbeni izlet. U ponedjeljak, 19. veljače botel Marina bit će domaćin još jednog premijernog gostovanja u Rijeci, onog mađarskog trojca pod imenom Jü. Jü opisuju kao kombinaciju psihodeličnog rocka, power jazza i folka koja tvori neraskidivu vezu svih njihovih skladbi koje se sistematično razvijaju iz, kako nam se na prvi tren može činiti, rigoroznih, repetitivnih i vrtložnih glazbenih obrazaca koji odašilju obilje spektakularne energije. Trošeći svoje instrumenete do krajnjih granica, oni nastoje slušatelja povući iz učmale sadašnjosti prema budućnosti, ako je ikako moguće, na način da zaboravi prošle naviknute obrasce razmišljanja i doživljavanja glazbe koja se upravo sluša. Stoga i njihov cilj nije oživljavanje zlatnoga doba (kasne 60-e i rane 70-e), već činiti to isto na posve drugačiji, moderan način.

Nagovještaj proljeća

Riječka grupa The Black Room u Palach stiže 3. ožujka. Nakon uspješnog albuma prvijenca »In This Town Lies A City« iz 2016. godine, ovaj je riječki bend skrenuo pozornost na sebe kao novi zamašnjak na nikad dosadnoj riječkoj sceni. Upravo su objavili novi EP pod nazivom »After Dark« koji predstavlja novi presjek rada od njihovog prvog studijskog albuma. Producirao ga je Matej Zec, a donosi četiri nove pjesme. Nastavljajući tamniji, melankoličan ali energičan zvuk i atmosferu prvog albuma u kombinaciji s novim utjecajima synth-pop i trip-hop žanrova, bend pristupa drugačijim metodama snimanja i stvaranja pjesama s kreativnijim, kompleksnijim i zrelijim odmakom koji slušatelje sigurno neće ostaviti ravnodušnim. EP s najavnim singlovima »Ready To Go« i »Eye For An Eye« predstavlja korak dalje na još jednu višu razinu. Protekla godina bendu je donijela brojne koncerte od kojih treba izdvojiti nastup ispred kultnog Wovenhanda u riječkom Pogonu kulture, gostovanje na jednom od najvećih festivala u Hrvatskoj – INmusic Festivalu, kao i koncertno predstavljanje na dvjema međunarodnim glazbenim konferencijama: Waves Vienna u Beču i BuSh u Budimpešti gdje je bend ostvario vrlo dobre kritike i otvorio si vrata za buduće koncertne nastupe u Europi i šire.

Koncertna promocija novog materijala The Black Rooma svojevrsni je nagovještaj proljeća koje nudi još koncertnih poslastica u organizaciji Distunea, uključujući i peto izdanje Impulse festivala. No, o tome više kad za to dođe vrijeme.

