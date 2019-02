Suede, ključno ime britanske »velike četvorke« i jedan od predvodnika brit pop revolucije, prvi put u Hrvatskoj u sklopu line-upa INmusic festivala.

Suede su se službeno okupili početkom 1990. godine te su počeli snimati demo snimke, a prvo veće priznanje dobili su dvije godine kasnije kada ih je Melody Maker proglasio “Najboljim novim bendom u Velikoj Britaniji”. Godinu kasnije objavili su debitantski album Suede koji je osvojio britanske top liste te je proglašen najprodavanijim debitantskim albumom nakon 10 godina u Velikoj Britaniji. S prvim albumom Suede su osvojili nagradu Mercury te su postali jedan od bendova koji je pridonio činjenici da Britpop postane posebni žanr. Skupa s bendovima Oasis, Blur i Pulp proglašeni su “velikom četvorkom” britpopa te su ostali jedan od najvećih bendova u povijesti britanske scene.

Album Dog Man Star bend je objavio 1994. godine koji će u do današnjih dana ostati zapamćen kao remek djelo britpop ere. Uslijedio je Coming Up 1996. kojim su osvojili top liste diljem Velike Britanije, ali i svijeta. Album je postao i njihov globalno najprodavaniji album, a pet singlova s albuma našlo se u vrhu brojnih top lista. Četvrti album Head Music objavili su 1999., dok je A New Morning svjetlo dana ugledao 2002. godine. Godinu dana kasnije bend je objavio kako idu na pauzu, no na sreću fanova i kritike ponovno su se okupili 2010. godine i najavili turneju. Nakon trogodišnje turneje objavili su šesti album Bloodsports, a 2016. godine i sedmi album Night Thoughts. Svoj osmi album The Blue Hour Suede su objavili prošle godine, a na krilima novog albuma stižu i na svoj premijerni nastup u Hrvatskoj u sklopu INmusic festivala. “Animal Nitrate”, “Beautiful Ones”, “Trash”, “Filmstar” i “Metal Mickey” samo su neki od hitova benda Suede koje ćemo slušati na našem najvećem open air festivalu!

Suede se na INmusic festivalu pridružuju line-upu koji uključuje The Cure, Foals, Garbage, LP, Kurt Vile & The Violators, Skindred, Franku Turnera & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Peter, Bjorn and Johnu te Zeal & Ardor uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja. INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine.

