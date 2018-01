Novi sukob oko prava vlasništva odvija se na glazbeno-filmskom polju, a akteri su legendarni pjevač grupe Creedence Clerrwater Revival John Fogerty i filmski režiser Babak Najafi i njegova ekipa okupljena oko filma koji se zove „Proud Mary“.

Naravno, oni koji prate roick glazbu znaju da je to i naziv velikog CCR hita, prvog velikog svjetskog hita kojeg je autor bio John Fogerty i kojem se nimalo ne sviđa što je naslov njegove pjesme uzet za naziv filma, tim više što je u spomenutom filmu Proud Mary lik crnkinje koja je – ubojica:

„Nisu me konzultirali i tražili doizvolu za korištenje imena, a sam film nema nikakve veze sa mnom, ni sa mojom pjesmom.“, u službenoj se izjavi očitovao Fogerty koji je posebno zamjerio autorima filma što su na posteru za film promijenili dio teksta njegove pjesme i umjesto „Working for the Man every night and day“ napisali „Killing for the Man every night and day”!

Fogerty je također podsjetio kako je njegov hit iz 1969. godine govorio o riječnom parobrodu imena Proud Mary i bio posveta nekom mirnom, ljepšem i romantičnijem životu pa ni stoga nema nikakvih dodirnih točaka s najavljenim trilerom.

Bilo kako bilo „Proud Mary“ u kinima je id petka, 12. siječnja. Glavnu ulogu ima tamnoputa Taraji P. Henson znana iz prošlogodišnjeg vrlo dobrog filma „Hidden Figures“, odnosno TV serije „Empire“, a sukobi oko naziva filma svakako će pomoći i popularnosti filma, a sigurno će oživjeti i vječnu „Proud Mary“ koju su uz Fogertyja sjajno izvodili i mnogi drugi, posebno Ike i Tina Turner u čijoj je ultra erotskoj verziji bila veliki hit 1970. godine.

