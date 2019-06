RIJEKA – The Beertija na Trsatu svojim posjetiteljima ovog ljeta priprema ciklus besplatnih koncerata Summer Vibes koji predstavlja nove, domaće, mlade, iskrene i sirove autorske glazbenike u usponu. Ciklus započinje prvog dana ljeta, 21. lipnja, nastupom afro-soul, ethno-beats dive Aklee Neon, osječke kantautorice sa zagrebačkom adresom.

– Aklea Neon, glazbenica za koju Ziher.hr kaže da je »osječka vila ritma i beata koja Svemiru šalje molitvu u formi mantre koju i sami preuzimamo, prisvajamo i prigrljujemo«, na tropsku terasicu The Beertije dolazi s nogom na pedal looperu, rukom na gitari i MIDI controlleru i glasom koji rezonira do tjemena. Žanrovski Akleu okvirno smještamo u »afro-soul, ethno-beats, a-live and fully wired« ladicu, točnije »Tash Sultana u ethno điru i Sara Renar s upbeat momentom«.

Autorica je YouTube serijala »Neon on Session« na koji uploada svoje covere, autorske stvari i momente života, u slobodno vrijeme žena gazela. Omjer živopisnih covera i sirovih autorskih stvari ocjenjuje na 40:60. kao fini, blagi, ljetni bambus. Krajem prošle godine izdala je svoj prvi singl »Da mi je« za koji je spot snimljen u Londonu s bonus kadrovima putovanja brazilskom obalom na motoru, kaže voditeljica programa za The Beertiju na Trsatu Matea Benzan i dodaje:

– U ciklus Summer Vibes upakirali smo još mnoštvo domaćih autorskih snaga, od synth-pop delicije Cura i Dečko, preko indie-pop bombončića Svemir, sve do staroškolskog tvrdog rokenrola Thee Melomen.

Jedinstveni vokal

Ciklus se tako nastavlja 6. srpnja svirkom već popularne »hrvatske Adele« Luce, hvaljene mlade zagrebačke kantautorice koja je na scenu kročila 2014. godine singlom »Možda mi«. Nakon EP-a »U bojama« ubrzo prometnula u vodeće ime mlađe kantautorske domaće scene. Već od samog početka glazbene karijere zamijetili su je i kritičari i publika, a svakim svakim danom stječe mnoštvo novih poklonika, za što najviše može zahvaliti svom jedinstvenom vokalu, impresivnim glasovnim sposobnostima i emotivnim izvedbama.

Prije tri godine nominirana je za nagradu MTV Best Adria Act, a osvojila je i nagradu za kantautoricu godine u Music Pubu Zlatka Turkalja. U listopadu prošle godine objavila je debitantski album »Susret« koji je oduševio i publiku i kritičare.

Zagrebački garažni rokeri Thee Melomen publici će se na tropsko-šumskoj terasici The Beertije predstaviti 12. srpnja. Tročlani bend koji postoji od 2014. godine, početkom godine na vinilu je objavio novi LP album pod imenom »Disappear« na kojem se nalazi dvanaest pjesama.

Thee Melomen su, među još tri banda s Balkana, u organizaciji legendarnog muzičara Mikea Watta, uvršteni na ploču »Balkans Pedro Four Way«, izdanu za diskografsku kuću ORG Music u limitiranom izdanju. Uz svirku grupe Thee Melomen ide i Meet the Brewer s jedinom pulskom pivovarom SUXO i besplatnom degustacijom svih njezinih pivskih stilova.

Riječki etno bend Če Bo Bo, Če Na Na u The Beertiji će nastupiti 19. srpnja. Riječ je o šesteročlanoj atrakciji čiji se repertoar sastoji »od vlastitih aranžmana tradicionalnih napjeva Balkana, tradicionalnih romskih te autorskih kompozicija«.

Indie-pop delicija

Synth-pop duo Cura i Dečko u The Beertiji nastupa 3. kolovoza.

– Mi smo cura i dečko. Sviramo sintiće, semplere, gitare, ukulelad i ajme šta sve ne. Prije smo svirali obrade i tradicionalne pjesme iz Hrvatske, Bosne, Makedonije, od para smo si kupili sinteva na baterije. Novi veliki zvuk predstavili smo u Vinylu, i gostovali na prvom »Kultiviranju« u Botaničaru. Prošlog ljeta otvorili smo contemporary art hub festival Sedam dana stvaranja u Istri, svirali u Azimutu na obali Šibenika, a Zagreb počastili nezaboravnim setom na krovu BEK-a.

Nakon sezone iznenadili smo sami sebe EP-jem seta nastalog na odmoru od iste te sezone – »Cura i Dečko idu na vikend«. Rado gostujemo kod Dunje Knebl na etno večerima u »Začaranoj Močvari«, ponosni smo na brojne suradnje sa suvremenim plesačima, od nezavisno organiziranih kontakt improvizacija, do »Impro Jamova« s plesnim odsjekom Akademije dramske umjetnosti. Cura pjeva sa srcem u grlu, Dečko svira sav svijet oko sebe, riječi su kojima se opisuje ovaj dvojac.

Indie-pop delicija Svemir publici će se predstaviti 24. kolovoza. Svemir je četveročlani bend iz Zagreba, nastao 2012. godine kao produžetak dotadašnje kantautorske karijere njegove fronwoman Zvonke Obajdin. Uz nju grupu čine: Matko Boršić (bubnjevi), San Mikulec (bas gitara, prateći vokal) i Daniel Rodik (solo gitara). Prvi album »Svemir«, snimili su 2012. u postavi od samo dvoje članova.

Iako se radilo o demo albumu snimljenom u kućnom studiju prijatelja i izdanom u vlastitoj nakladi, album je bio hvaljen od kritike te se našao na vrhu godišnje liste albuma, debialbuma ili underground albuma na nekoliko regionalnih glazbenih portala ili blogova. Hvaljeni drugi album »Tako jako« objavili su 2014. godine, a 2016. svjetlo dana ugledao je njihov najhvaljeniji album, »Male laži«.

– Uz glazbeni program, nastavljamo sa svojim edutainment ciklusom Meet the Brewer u kojem upoznajemo našu publiku s domaćim craft pivarima i imamo besplatno kušanje piva, a preko ljeta u ciklus dodajemo i proizvođače gina i jedinog hrvatskog craft cidera – Buzdovana. Buzdovani dolaze u subotu 22. lipnja, Old Pilot’s Gin 29. lipnjna, a Rhapsody Gin 13. srpnja, zaključila je Benzan.

