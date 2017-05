Na ovogodišnjem SuperUho festivalu, koji će se održati od 7. do 9. kolovoza u Primoštenu, nastupit će i engleski folk-punk kantautor Franka Turnera s pratećim bendom The Sleeping Souls, britanske post-punk legende The Membranes, te hrvatska uzdanica pop psihodelije Svemirko, najavio je organizator festivala.



Frank Turner je premijerno nastupio u Hrvatskoj prije šest godina na prvom Terraneo festivalu u Šibeniku, a otad je, zahvaljujući nastupu na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Londonu, gdje je izveo svoju rock’n’roll himnu 21. stoljeća »I Still Believe«, zakoračio u prvu ligu otočkog rock’n’rolla i počeo nastupati na glavnim pozornicama najvećih ljetnih festivala. Na aktualnoj ljetnoj turneji promovira svoj zadnji album »Positive Songs for Negative People» iz 2015. godine, koji je bio među najprodavanijim albumima u Velikoj Britaniji i europskom kontinentu.



The Membranes osnovao je John Robb 1977. godine u rodnom Blackpoolu sa svojim srednjoškolskim prijateljima, a bend će s vremenom steći kultno sljedbeništvo i postati jednim od najvažnijih post-punk bendova uopće. The Membranes su nakon objavljivanja prvih nekoliko malih ploča za Criminal Damage 1985. potpisali za tada mali Creation Records, koji će do sredine devedesetih lansirati niz velikih imena britanske glazbe. Grupa je 1990. prestala s radom, da bi se članovi nakon 20 godina ponovno okupili, prvo za nastupe na koncertima a potom i izdavanje povratničkog albuma »Dark Matter/Dark Energy«, koji je kritika, po običaju, obasula hvalospjevima.



Svemirko je nova inkarnacija glazbenika i producenta Marka Vukovića, koji je u prošlosti nastupao kao Kimekai te pod raznim drugim pseudonimima. Vuković prije dvije godine počinje skladati pjesme na materinjem jeziku, a početkom ove godine objavljuje svoj debitantski album »Vanilija«, koji su odlično prihvatili kritičari i slušatelji, navodi organizator festivala.



Izvođači koji su trenutno potvrdili svoj dolazak na 4. SuperUho festival su Billy Bragg, Blanck Mass, Buzzcocks, Conor Oberst, Frank Turner & The Sleeping Souls, Frankie Cosmos, Gracin, Jessy Lanza, Liars, M. Ward, Mašinko, The Membranes, Sara Renar, Shellac, Straight Mickey And The Boyz, Svemirko i Trobecove Krušne Peći.

Komentari

komentara