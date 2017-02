Kultni engleski kantauror Billy Bragg i zagrebačka kantautorica Sara Renar nova su potvrđena imena koja će nastupiti na četvrtom izdanju festivala SuperUho koji će se održati u Primoštenu od 7. do 9. kolovoza.

Billy Bragg će u Primoštenu proslaviti 40 godina uspješne karijere.

Zahvaljujući nastavniku engleskog jezika Bragg je svoj interes za poeziju počeo gajiti još u osnovnoj školi, da bi se tijekom srednjoškolskih dana zaljubio u glazbu Boba Dylana i Simona and Garfunkela te počeo na gitari komponirati vlastite pjesme.

Presudnom se odlukom u njegovom životu pokazao odlazak na koncert grupe The Clash koji su mu u svibnju 1977. svojim nastupom doslovno odredili ostatak karijere i života. Bilo je to prvi put da je Bragg svjedočio kako umjetnost, a napose glazba, može pozitivno utjecati na društvene tokove, pa je odlučio spojiti svoje folk utjecaje iz djetinjstva s punkom kako bi postao jednim od najvećih glazbeno-političkih aktivista proteklih četiri desetljeća.

Uz pregršt hvaljenih samostalnih albuma od kojih je više njih polučilo zlatnim i srebrnim nakladama u Velikoj Britaniji, Braggovu su karijeru obilježile i brojne suradnje s drugima glazbenim velikanima među kojima je zasigurno najpoznatija ona s grupom Wilco, a zanimljivu i kreativnu suradnju obilježilo je i snimanje zadnjeg studijskog albuma »Shine a Light: Field Recordings from the Great American Railroad« kojeg čini 13 pjesama snimljenih s američkim kantautorom Joeom Henryjem na željezničkim stanicama tijekom zajedničkog putovanja od Chicaga do Los Angelesa.

Billyju Braggu će se na SuperUhu pridružiti Sara Renar, nagrađivana zagrebačka kantautorica koja iza sebe ima tri studijska izdanja od kojih je album »Djeca« 2014. godine nominiran za nagradu Porin za najbolji debitantski album, dok je 2015. za EP »Jesen« Sara nominirana u dvije kategorije (najbolja ženska vokalna izvedba, najbolji alternativni album), a Porin je osvojila u kategoriji vokalne izvedbe.

U posljednje tri godine Sara je zabilježila više od 200 koncertnih nastupa diljem regije i Europe, a zajedno s bendom upravo promovira svoj treći, iznimno hvaljeni studijski album pod imenom »Tišina«, koji je proglašen albumom godine od strane Hrvatskog radija, portala Ravno do dna i tjednika Nacional. Uz sjajne reakcije na njena studijska izdanja kritika je podjednako blagonaklona prema njenim koncertnim nastupima te ju se danas s pravom svrstava u sam vrh nove glazbene scene u Hrvatskoj, ali i regiji.

Četvrto izdanje SuperUho festivala održat će se u istom prekrasnom, intimnom prostoru nekadašnjeg hotela Marina Lučica na južnom ulazu u Primošten.

Središnji dio festivalskog prostora i ove će godine postati Iskonova zona opuštanja, koja će u spoju s festivalskom plažom biti sastavnim dijelom i okupljalištem festivalskih gostiju. U navedenom je prostoru smješten i kamp koji će biti otvoren 5. kolovoza u 12 sati i radit će sve do 10. kolovoza u 12 sati, a za dva uvodna dana koji će prethoditi glavnom festivalskom programu pripremaju se dodatni sadržaji o kojima će informacije biti dostupne do kraja veljače.

Dosad je potvrđeno da će na četvrtom izdanju SuperUha nastupiti Shellac, Steve Albini, Conor Oberst, najpoznatiji po svom radu pod imenom Bright Eyes, te Gracin.

